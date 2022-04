Stillstand der Fluggesellschaft: Wie viele Todesfälle wurden bisher registriert?

Der Preisanstieg für verschiedene Produkte wirkte sich auf die Tasche der Peruaner aus und veranlasste mehrere, sich zu mobilisieren, um eine Antwort der Regierung von Pedro Castillo sah sich mit der schwierigen Situation konfrontiert, mit der sie konfrontiert waren. Kurz nach zwei Wochen des Streiks von Landwirten und Transportern Sie haben nicht nur Zusammenstöße mit der peruanischen Nationalpolizei, Zerstörung von öffentlichem Eigentum und Plünderungen registriert. Leider ist auch das Leben von Bürgern verloren gegangen, deren Todesursachen noch von den Behörden geklärt werden müssen.

Die ersten Opfer wurden während der Demonstrationen am vergangenen Wochenende in Junín registriert. Darunter befindet sich ein 13-jähriger Teenager, dessen Leiche am Ufer des Flusses Yacus auf der Höhe des Bellavista-Gebiets im Bezirk Ataura, Jauja, gefunden wurde provinz. Nach der Nachricht von seiner Abreise wurde die Hypothese verbreitet, dass der Minderjährige in den Fluss gefallen wäre, als er den Polizeibeamten entkommen wäre, die die Demonstration kontrollieren wollten.

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz ist das zweite Opfer der Demonstrationen in Junín. Dies ist ein Lehrer, der starb, nachdem er von Hans Oré auf der Höhe der Las Balsas-Brücke in Concepción überfahren wurde. Das dritte Opfer ist ein 82-jähriger Mann, der als Jorge Maldonado Landeo aus dem Bezirk Huaripampa (Jauja) identifiziert wurde und starb, weil er seine Hämodialysebehandlung nicht rechtzeitig im Krankenhaus von Essalud-Huancayo erhalten hatte.

Am Samstagabend, dem 2. April, bestätigte der Innenminister Alfonso Chávarry den Tod von vier Bürgern, betonte jedoch, dass diese nicht auf Zusammenstöße mit der PNP zurückzuführen seien. „Es gibt vier Tote, einer, der gestorben ist, weil ihm nicht geholfen werden konnte, ging ins Krankenhaus; ein Kind, das auf die Brücke fällt, und zwei bei Verkehrsunfällen, sie werden von denselben Fahrzeugen getroffen, die streikten, es gab nichts anderes, es gibt vier von sie „, lauteten die kritisierten Aussagen des Ministers.

ANDERE OPFER

Am 5. April, als Präsident Pedro Castillo die soziale Immobilisierung in Lima und Callao angeordnet hatte, um Komplikationen zu vermeiden, war in Huánuco ein 18-jähriger Junge Als Alexander Trujillo identifiziert, wurde Nolasco Berichten zufolge von einem Tränengasprojektil am Kopf getroffen, das von einem Mitglied des peruanischen Staatsangehörigen abgefeuert wurde Polizei. Trujillo Nolasco wurde mit einem Motorrad zum Gesundheitszentrum von Ambo gebracht, wo sie seinen Tod bescheinigten. Die genauen Todesursachen sind laut dem Gesundheitsdirektor Carlos Segovia Maldonado noch nicht ermittelt.

Das jüngste Opfer ereignete sich am 6. April bei Zusammenstößen über die Straßenblockade in Ica. Diesmal geht es um Yhony Quinto Contreras, einen 24-jährigen Jungen, der eine verirrte Kugel in den Kopf getroffen hat, wodurch er in diesem Moment sein Leben verlor. Nachrichtenberichte deuten darauf hin, dass trotz der Anwesenheit von Mitgliedern der PNP die Leiche des jungen Mannes auf der Straße lag, während der Staatsanwalt im Dienst war, um die Leiche anzuheben.

Der Tod von Quinto Contreras erhöht die Zahl der Bürger, die während der Proteste durch die Preiserhöhung getötet wurden, auf sechs. In Bezug auf den Verstorbenen in Junín wird die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung einleiten, um die Gründe für ihre Abreise zu ermitteln. Bisher sind die Verfahren, die von den Behörden in Bezug auf die anderen drei Todesfälle in den letzten Tagen in verschiedenen Regionen des Landes zu befolgen sind, nicht bekannt.

