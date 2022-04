Reaktionen der Politiker auf das Beispiel von Aníbal Torres auf Adolf Hitler

Während der Sitzung des dezentralen Ministerrates verwendete Ministerpräsident Aníbal Torres als gutes Beispiel das Management des nationalsozialistischen Völkermords Adolf Hitler beim Bau von Autobahnen in Deutschland in den 1930er Jahren.

„Einmal besucht Adolf Hitler Norditalien und Mussolini zeigt ihm eine von Mailand aus gebaute Autobahn. Hitler sah das, er ging in sein Land und füllte es mit Autobahnen und Flughäfen und machte es zur ersten Wirtschaftsmacht der Welt „, sagte er in einem Teil seiner Rede.

Angesichts dessen haben sich verschiedene politische Persönlichkeiten zu Wort gemeldet und ihre Verärgerung über diese Botschaft gezeigt.

Alex Flores - Kongressabgeordneter von Free Peru für Ayacucho

„Eine Schande, die Premierminister Aníbal Torres als Beispiel für einen Faschisten und Völkermord wie Hitler anführt. Wir verstehen jetzt, woher fehlerhafte Maßnahmen wie die gescheiterte Ausgangssperre kommen. Es ist klar, dass ohne ideologische und programmatische Kohärenz und Veränderungen nicht möglich sein werden.“

Edward Málaga - Nicht gruppierter Kongressabgeordneter (Purple Party)

„Ich habe Premierminister Aníbal Torres in Huancayo entsetzt zugehört und Hitler und Mussolini, beide Kriegsverbrecher, öffentlich miteinander verbunden. Was stimmt nicht mit dir, Premier? Hast du die Geschichte vergessen? Bist du nicht auf die National University of San Marcos gegangen? Es scheint, dass moralische Unfähigkeit ansteckend ist.“

Carlos A. Anderson - Abgeordneter ohne Gruppierung (vor Podemos Peru)

„Ich habe gehört, wie Aníbal Torres Hitler und seine angebliche Geste des Aufbaus der Straßeninfrastruktur in Deutschland lobte. Es tut mir leid zu sagen, dass Mr. Torres keine Geschichte kennt, geschweige denn Wirtschaftsgeschichte. Aufgrund seiner Vorurteile ignorierte er die Völkermorde des größten Mörders der Geschichte.“

Lucho Durán - Vorsitzender der Morado-Partei

„@anibaltorresv hat bereits den Tiefpunkt erreicht. Er nennt Adolf Hitler als Maßstab für Führung, um die Entwicklung einer Nation zu erreichen. Wir, die an #LibertadYProgreso für alle glauben, sagen Ihnen, dass Menschenrechte keine Opportunitätskosten haben. Seine Amtszeit ist unhaltbar.“

Rocio Silva Sabtiesteban - Breite Vorderseite

„Der Ministerpräsident nennt Adolf Hitler als Beispiel für Entwicklung und Bemühungen. Ich verstehe jetzt, woher seine autoritäre Inspiration kommt... deshalb will er die Möglichkeit einer Gefängnisstrafe für Kriminelle auf 14 Jahre reduzieren und wenn es gegen die Menschenrechte verstößt, aus dem Pakt von San José auszusteigen“.

Richard Acuña - Ehemaliger Kongressabgeordneter der Allianz für Fortschritt

„Inakzeptabel und unmenschlich ist Aníbal Torres das Beispiel für den größten Völkermord der Menschheit, Adolfo Hitler. Kein Wunder, dass sie sich keine Sorgen machen, mit ihren Händen voller Blut zu regieren. Premier muss jetzt gehen!“





WAS HAT ANÍBAL TORRES NOCH GESAGT?

Dies wäre nicht das erste Mal, dass der Premierminister die Figur von Adolf Hitler in seinen Aussagen verwendete. Es sei daran erinnert, dass sich der Präsident des Ministerrates im März gegen das Urteil des Verfassungsgerichts (TC) zugunsten der Befreiung von Alberto aussprach Fujimori, verglich den ehemaligen Präsidenten mit dem Diktator Adolf Hitler.

„Wir müssen seine guten Taten anerkennen, aber ich nenne sie als Beispiel: War es in Deutschland nicht Adolf Hitler, der ihn zur Weltmacht gemacht hat? Er war es, aber er wurde nicht nur von den Deutschen, sondern von der ganzen Welt für die großen Verbrechen, die er begangen hatte, verurteilt. Niemand wird - gerichtlich - für seine guten Werke beurteilt, er wird wegen böser Taten beurteilt „, sagte er dann.

EINE UNGENAUE AUSSAGE

Nach Anhörung dieser Aussagen fehlte es nicht an Expertenreaktionen und Analysen. Der Philosoph und Radiomoderator Fernando Carvallo kritisierte die Version von Aníbal Torres und erklärte, dass sie nicht korrekt sei. Er wies darauf hin, dass Konrad Adenauer, der zu dieser Zeit Bürgermeister von Köln (1917-1933) war, den Bau mehrerer Autobahnen vorschlug.





