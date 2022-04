Rafael López Aliaga markiert Abstand zu Jorge Montoya nach abfälligen Äußerungen über die Hügel von Lima

Rafael López Aliaga kritisiert Jorge Montoyas Aussagen. VIDEO: RPP

Der Führer der Renovación Popular, Rafael López Aliaga, distanzierte sich von dem, was der Sprecher seiner Bank im Kongress der Republik, Jorge Montoya, sagte. wer sagte am 5. April, dass sie Informationen hatten, dass sie planen, „von den Hügeln herunterzukommen“, um Lima zu plündern, im Zusammenhang mit der von der Regierung Pedro Castillo verhängten Ausgangssperre.

„Die Maßnahme ist sehr schwierig, sehr drastisch, und weil die verfügbaren Informationen, sofern sie meine Ohren nicht erreicht haben, heute planten, Lima zu plündern und von den Hügeln hinunterzugehen, um die Stadt zu plündern, nicht nur hier, sondern in verschiedenen Teilen des Landes, aber die Hauptstadt ist ein emblematischer Ort. und es muss geschützt werden „, kommentierte der Gesetzgeber den Medien von außerhalb des Legislativpalastes.

In dieser Hinsicht stellte López Aliaga klar, dass dies Montoyas eigene Meinung war und nicht die der Himmelspartei. Er sagte auch, dass er den Admiral zu den angeblichen Geheimdienstberichten befragt habe, die er erhalten habe, aber seine Antworten überzeugten ihn nicht.

„Es gab keine Sitzung auf der Bank, dies war eine persönliche Meinung von Herrn Jorge Montoya. Ich habe bereits mit ihm gesprochen und ihn nach dem Geheimdienstbericht gefragt, er hat mir sehr vage geantwortet „, sagte er in RPP.

„Wenn es Menschen gegeben hätte, die Unruhen und Plünderungen begangen hätten, hätte die Geheimdienstpolizei heute eine Pressekonferenz abgehalten, in der angekündigt wird, dass sie drei, vier Gruppen gefangen genommen haben, die für spektakuläres Aufsehen sorgen würden“, fuhr er fort.

Zur sozialen Immobilisierung vom 5. April kritisierte der ehemalige Präsidentschaftskandidat die Exekutive dafür, dass sie gegen die Verfassung verstoßen habe, indem sie die Freizügigkeit verletzt habe das Recht, ohne echten Lebensunterhalt zu arbeiten.

„Einen Tag nach der Laune von Castillo und all seinen Menschen zu setzen, ein Tag der Lähmung von 10 Millionen Menschen ohne technische oder rechtliche Unterstützung, bedeutet, gegen die peruanische Verfassung, den freien Transit, das Recht auf Arbeit und die Freizügigkeit zu verstoßen“, sagte er.

„Es gab keine einzige Erfassung des mutmaßlichen Geheimdienstberichts. Deshalb bitte ich sowohl Admiral Montoya als auch Castillo um Erklärungen. Ich bitte sie als Volkserneuerungspartei. Ich sehe keine nachrichtendienstlichen Aktionen, die sich bei der Gefangennahme der angeblichen gewalttätigen Gruppen materialisieren „, fügte er hinzu.

Schließlich entschuldigte er sich für die Aussagen seines Kongressabgeordneten. „Ich entschuldige mich bei den Menschen in Lima für diesen unfairen Satz über die abgehenden Hügel. In den Hügeln leben die würdigsten, anständigsten und am härtesten arbeitenden Menschen, die das Beste aus der Breite herausholen, die in unserem Land am meisten leiden. Wir haben eine sehr intensive soziale Arbeit „, schloss er.

JORGE MONTOYA WIRD AUSGESPROCHEN

Nachdem Jorge Montoya Tausende von Kritikpunkten erhalten hatte, weil er sich in abwertender Weise auf einen Teil der Bevölkerung von Lima bezog, nutzte er seine sozialen Netzwerke, um seine Anhänger zu bitten, „sich nicht von einer Fehlinterpretation in meinen Aussagen mitreißen zu lassen, ich bin auf Ihrer Seite und ich schulde es Ihnen“.

„Es wäre mehr als unklug, die wahre Dimension meiner Strategie zur Bekämpfung des Kommunismus zu erklären“, endet seine Botschaft. Nach seiner Veröffentlichung erhielt es noch mehr Angriffe von Nutzern auf Twitter, weil sie keinen Schuld an ihren Aussagen gemacht hatten und sich nur mit einer Fehlinterpretation rechtfertigten.

