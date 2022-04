Patricia Armendáriz alarmierte die PAN auf Electric Reform: „Verschwenden wir keine Zeit mit Beleidigungen und Wahnsinn“

Die Debatte über die Elektrizitätsreform in der Abgeordnetenkammer rückt näher, und das Mitglied der Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena), Patricia Armendáriz, warnte vor Beginn des Dialogs über diese mögliche Gesetzesänderung an die Aktionspartei National (PAN).

Über ihre sozialen Netzwerke bat das ehemalige Mitglied des Shark Tank-Programms die blau-weißen Gesetzgeber, keine Zeit mit „Beleidigungen und Torheiten“ zu verschwenden, weil, wie sie sagte, jeder bereit sei, im Unterhaus eine Einigung zu erzielen.

„Die Debatte über die Elektrizitätsreform in der Kammer von @Mx_Diputados rückt näher. Ich möchte zu tod @s einladen, dass wir keine Zeit mit Beleidigungen und Wahnsinn verschwenden. Wir haben einen Job, wir sind alle bereit, ihn effizient zu besprechen „, schrieb die Geschäftsfrau.

Später bestätigte er, dass die National Action Bank aus „würdigen Bürgern“ besteht, die es nicht verdienen, ein Bild davon zu vermitteln, in dieser Legislaturperiode nur mit „Beleidigungen und Vorwürfen“ zu streiten.

„Die Interventionen des @AccionNacional, bei denen der mexikanische rechte Flügel durch würdige Bürger vertreten wird, die bereit sind und es nicht verdienen, das Bild zu vermitteln, nur mit Beleidigungen und Anschuldigungen Mexikos durch #unacamaradigna zu streiten“, sagte der Morenista.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Nutzer dieses sozialen Netzwerks stürzten sich sofort gegen den Gesetzgeber der Kirschpartei und wiesen darauf hin, dass die von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geförderte Elektrizitätsreform eine Gefahr für das Land darstellt, und sogar internationale Behörden haben sie erwähnt.

Insbesondere teilten sie die Erklärung, die der Sekretär der Vereinigten Staaten von Tatiana Clouthier, der Leiterin des Wirtschaftsministeriums, nach möglichen Punkten verlangte, dass Mexiko die TMEC nicht einhalten würde, wenn diese Änderung im Energiesektor umgesetzt.

Der US-Beamte versicherte außerdem, dass Investitionen von bis zu 10 Milliarden USD gefährdet wären. „Vor allem in Anlagen für erneuerbare Energien sind sie mehr denn je gefährdet“, heißt es in dem von Katherine Tai unterzeichneten Brief.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Ausschuss für Umwelt und natürliche Ressourcen der Abgeordnetenkammer erst am 4. April für die Elektrizitätsreforminitiative entschieden hat und feststellte, dass es sich um einen umweltfreundlichen Vorschlag handelt.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Während dieses Dialogs war die Meinung ziemlich geteilt, da trotz der Tatsache, dass die Mehrheit der Stimmen als allgemeine Stellungnahme des gesamten Ausschusses angesehen wurde, die Abstimmung 17 Stimmen dafür und 14 Stimmen dagegen betrug. Die ersten Stimmen wurden von den Politikern von Morena und seinen Verbündeten, den Labour Parties (PT) und dem Grünen Ökologen von Mexiko (PVEM) abgegeben. Während der zweite des Oppositionsblocks: PRI, PAN, PRD, MC.

Am selben Tag kündigten Mitglieder der Institutionellen Revolutionären Partei, der Nationalen Aktionspartei und der Partei der Demokratischen Revolution während einer Pressekonferenz an, dass sie einen Gegenvorschlag für eine elektrische Reform vorlegen würden und sagten, dass das AMLO-Projekt „destruktiv, regressiv und umweltschädlich“ sei.

Von den 12 vom Oppositionsblock vorgeschlagenen Punkten gab Morena bekannt, dass es mit nur sechs zusammenfiel, obwohl er am Dienstag, dem 5. dass die in ihrer Gegenreform dargelegten Punkte in der bereits in Umlauf gebrachten Stellungnahme analysiert und berücksichtigt werden könnten.

Zu diesen Leitlinien gehört die Verbesserung des Zugangs zu Elektrizität zum Verfassungsrecht und die Tatsache, dass seine Nutzung, Versorgung und erschwingliche Preise eine Voraussetzung dafür sind, dass die Bürger das Recht auf Wasser, Sicherheit, Nahrung und Gesundheit genießen können.

