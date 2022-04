„Paissana“, die Marke, unter der die Produkte von Opfern, Ex-Kombattanten und Bauern vermarktet werden

Am Mittwoch, dem 6. April, haben die kolumbianische Regierung und der Privatsektor „Paissana“ ins Leben gerufen, die Marke, unter der die Produkte der Opfer des bewaffneten Konflikts, ehemalige Kämpfer der demobilisierten FARC-Guerilla und Gemeinden in den am stärksten von Gewalt betroffenen Gemeinden hergestellt werden vermarktet.

Die Einführung dieses nachhaltigen Marketingsystems erfolgte in der Gemeinde Pueblo Bello, Cesar, unter dem Vorsitz des Präsidenten Iván Duque, des Präsidentenberaters für Stabilisierung und Konsolidierung, Emilio Archila, und Vertretern des Privatsektors und der begünstigten Bevölkerungsgruppen, die hob diese Bemühungen als Beitrag zur Konsolidierung des Friedens auf nationalem Gebiet hervor.

„Paissana ist eine Ländermarke, die zu ganz Kolumbien gehört und so aufgebaut ist, dass wir sie in allen großen Geschäften finden und wissen, dass wir beim Kauf einen kleinen Produzenten auf dem Land unterstützen, die Gemeinden, in denen Entwicklungsprogramme mit territorialem Schwerpunkt (PDET) durchgeführt werden, die Opfer und wieder eingesetzt „, sagte der Präsident während der Veranstaltung.

Er wies auch darauf hin, dass bisher 61 Produkte aus verschiedenen Regionen des Landes unter der Marke vermarktet werden, die sie als „2.100% biologisch, 100% legal, 100% kolumbianisch und von hoher Qualität“ zertifiziert, was eine strenge Planung, Artikulation und Ausführung zeigt, die seit mehr als drei Jahren durchgeführt wurde Jahre, mit dem Ziel, die Lebensbedingungen dieser Bevölkerungsgruppen zu verbessern, die sich für den Frieden einsetzen.

Zu den Produkten, die in großen Geschäften des Landes gekauft werden können, gehört das Café de Dabeiba, Antioquia, eine der am stärksten von Gewalt betroffenen Gemeinden, die vor mehr als einem Jahr ein Profitcenter erhielt, durch das „die Qualität des Getreides und die Arbeitsbedingungen von Kaffeefamilien und Optimierung der Vermarktung des Produkts und seines Zugangs zu Märkten“.

„Das ist jedermanns Marke. Es ist für den kolumbianischen Staat registriert. Ich träume davon, dass diese Produkte, angefangen bei Kaffee und Kakao mit Ursprung, die weltweit anerkannt sind, auf den Exportmärkten erhältlich sind. In den besten Netzwerken der Welt. Wenn Sie in ein paar Jahren zurückblicken, werden Sie verstehen, wie stark dies ist. Die Vereinigung eines Konzepts der Markengenerierung, vor allem aber des Social Branding „, sagte der Präsident der Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo.

Weitere Produkte, die präsentiert werden sollen, sind Chengue-Honig von den Montes de María und die Produkte des Verbandes der Rucksäcke und des Café Asoendica in Valledupar (Cesar), die die wirtschaftliche Erholung fördern und zum Aufbau von Versöhnung und Friedenskonsolidierung in dem Gebiet beitragen sollen suchte die Wege seit der Unterzeichnung des Abkommens.

„Paissana ist eine Dachmarke, mit der Kolumbianer und im Ausland die Produkte von Opfern von Restitutionen, denjenigen, die freiwillig Getreide ersetzen und sich im Wiedereingliederungsprozess befinden, und aller Produkte aus unseren Gemeinden (PDET) unterscheiden können“, sagte der leitende Berater des Präsidenten . Emilio Archila.

„Dieses Projekt zielt darauf ab, Finanz- und Artenressourcen aus verschiedenen Quellen zu nutzen. Für den Zeitraum 2020 und 2021 wurden 656 Allianzen kofinanziert, die 24.769 Familien zugute kamen, mit einer Investition in die Unterstützung des Ministeriums in Höhe von 121.728 Millionen US-Dollar. Diese Zahl entsprach 30% des Gesamtwerts der Projekte, der sich auf 386.075 Millionen US-Dollar belief „, schloss die nationale Regierung.

