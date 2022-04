Minister Alejandro Salas: „Präsident Castillo wird nicht zurücktreten“

Die Krisen verschärften sich während der Demonstrationen, die durch die Die Preiserhöhung bei verschiedenen Produkten hat die politischen Akteure gezwungen, verschiedene Lösungen zu studieren. Seit der Opposition im Kongress wurde der Vorschlag an den Präsidenten wiederholt Pedro Castillo wer? er trat sein Amt mit dem angeblichen Ziel zurück, mehr Stabilität im Land zu schaffen. Obwohl es sich um eine Idee handelt, die mehrfach zum Ausdruck gebracht wurde, hat die Exekutive darauf hingewiesen, dass sie nicht Teil der Pläne des Staatsoberhauptes sein würde.

Der Kulturminister Alejandro Salas, einer der Vertreter des Kabinetts Aníbal Torres, der nach Huancayo kam, um an den Dialogtischen teilzunehmen, war für die Berichterstattung verantwortlich, dass der Präsident nicht in Betracht gezogen hat, als ehemaliger einen Schritt zur Seite zu treten Präsident Kuzcinsky tat dies im März 2018. „Auf keinen Fall (er wird nicht aufgeben). Präsident Castillo ist solide, Präsident Castillo hat die Stärke der Demokratie, er hat die Stärke eines Prozesses, der ihn zum Präsidenten gewählt hat, weil das Land die andere Option nicht wollte „, sagte der Minister.

In Bezug auf die regierungsfeindlichen Demonstrationen am 5. April im historischen Zentrum von Lima bedauerte Salas, dass rassistische Äußerungen gegen den Präsidenten Teil der bei der Protestaktion wiederholten Harangues waren. „Nichts rechtfertigt Rassismus, nichts rechtfertigt Diskriminierung, nichts rechtfertigt Misshandlung“, sagte der Leiter Kultur.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

Durch den umstrittenen Präsidentenberater Daniel Salaverry wurde erneut bestätigt, dass Pedro Castillo nicht die Absicht hat Rücktritt von der Präsidentschaft der Republik. „Jede Möglichkeit, dass der Präsident eine solche Entscheidung trifft (sein Amt zurückzutreten), ist ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil: Der Präsident konzentriert sich jetzt darauf, seine Minister zu bewerten und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen „, sagte der ehemalige Kongressabgeordnete Fujimorist.

NEUER VERSUCH

Seit dem Kongress wurde zweimal versucht, Präsident Castillo zu entfernen. Zunächst wurde der Antrag nicht erörtert, da er nicht über die erforderlichen Stimmen verfügte, um dieses Stadium zu erreichen. Der im März eingereichte Antrag brachte den Präsidenten jedoch dazu, in den Plenarsaal zu gehen, aber er erhielt nicht die 87 Stimmen, die erforderlich waren, um ihn herauszuholen. Diesmal reichte die Kongressabgeordnete von Avanza País, Rosselli Amuruz, einen Antrag ein, in dem Präsident Pedro Castillo aufgefordert wurde, sein „Rücktritt unwiderruflich“ sofort „zum moralischen Wohl der Nation“.

Laut dem vorgelegten Dokument „zeigt es völlige Ineffizienz und Verantwortungslosigkeit in den Staatsangelegenheiten, was uns in kurzer Zeit zur Stagflation führt“. Es wird auch die Existenz „verschiedener Auslassungen hervorgehoben , die die Volkswirtschaft, die Beschäftigung, die nationale Einheit und die Landwirtschaft des Landes in einer sehr ernsten Situation bedrohen, sowie Streiks wichtiger Gewerkschaften verschiedener wirtschaftlicher Aktivitäten“.

Amuruz kritisierte auch die Anfang dieser Woche verhängte Maßnahme, um die Bevölkerung von Lima und Callao für einen Tag zu immobilisieren, und stellte fest, dass die Entscheidung „zu größerem Chaos führte, da Märkte, Geschäfte und Geschäfte vollständig geschlossen waren, was der Bevölkerung schadet, die ihren täglichen Lebensunterhalt verdient, um zu überleben zeigt Verachtung gegenüber dem Land und verursacht Verluste von mehr als einer Milliarde Sohlen“.

Das Dokument soll Präsident Castillo nur „auffordern“, seinen unwiderruflichen Rücktritt aus dem Amt des Präsidenten einzureichen. Mit anderen Worten, es dient als Kommuniqué, das das Gefühl der nationalen Vertretung zum Ausdruck bringt, das jedoch vom Staatsoberhaupt nicht beantwortet oder eingehalten werden muss.

