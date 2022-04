Lydia Cacho schlug die Branche für den Fall Sasha Sokol vor: „Land der Korruption und Straflosigkeit“

Der Fall des Missbrauchs von Sasha Sokol hat die Stimme verschiedener Persönlichkeiten aus dem mexikanischen Showbusiness erhoben, da es diejenigen gab, die sich zugunsten der Sängerin positionierten, und auch diejenigen, die sie verurteilten.

Fast einen Monat nachdem Sokol in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte, dass sie von Luis de Llano missbraucht worden war, sagte sie am 5. April, sie sei bereit, ihren Fall gegen den berüchtigten Televisa-Produzenten vor Gericht zu bringen.

In diesem Zusammenhang gratulierte die mexikanische Journalistin und Aktivistin Lydia Cacho Sokol zu ihrem Mut, angesichts der Überzeugung der Gesellschaft, dass Ruhm Schutz bietet, ihre Stimme zu erheben und damit die Denunziationen von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, zu diskreditieren.

Im Twitter-Thread argumentierte er auch, dass die Unterhaltungsindustrie Tausenden von Opfern sexuellen Missbrauchs moralische und ethische Schulden schulde. Er erklärte auch, dass es an der Zeit sei, Luis de Llano zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Er versicherte auch, dass „die Mütter der Opfer schuld sind, um die Päderasten vor Unterhaltung zu schützen. Der psychologische Terror, den die Aggressoren gegen Kinder ausüben, bringt alles zum Schweigen „, erklärte er, dass „den Aggressoren, ihrem Recht auf Wahrheit und der Wiedergutmachung von Schaden #NoMasPederastas“ Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Deshalb wies er darauf hin, dass der Mut „von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie @SashaSokol oder @martinezmau immens ist, weil die Öffentlichkeit ihre Stimmen diskreditiert, weil sie denken, dass Ruhm ihnen Schutz gibt. In Mexiko, einem Land der Korruption und Straflosigkeit, ist niemand außer den Politikern wiederum sicher. #NoMásPederastas „, schloss Cacho.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Journalistin der Sängerin ihr Mitgefühl entgegenbringt, denn nach einer Nachricht auf dem Instagram-Account der Sängerin erklärte sie, sie könne auf sie zählen: „Zähle auf mich, liebe Sasha. In der Tat sind es die Handlungen des Pädophilen, die es versenken, nicht der Mut des Opfers.“

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Sokol gab in der Nacht des 8. März bekannt, dass der Fernsehproduzent sie missbraucht habe, als sie romantisch involviert waren. Diese Enthüllung erfolgte nach Yordi Rosados kontroversem Interview mit Luis de Llano, in dem er sich an seine „Beziehung“ erinnerte, als der Sänger gerade 14 Jahre alt war.

Nach dieser Erklärung und den Unterstützungsbotschaften von Mitgliedern der mexikanischen Unterhaltung kam Luis de Llanos Halbschwester Cecilia Fuentes zu seine Verteidigung, die sagte, bestürzt und wies darauf hin, dass das Problem dazu führte, dass De Llano in eine schwere Depression geriet.

In dem Text auf TVNotas bat er den Produzenten um Liebe, Frieden und Verständnis: „Sie haben ihn auf sehr kleinem Raum eingesperrt, gebunden an einen Anker, der in ein bodenloses Meer geworfen wird. Und das ist nicht gültig.“

Und nach einer Erklärung, in der De Llano behauptete, es habe keinen solchen Missbrauch gegeben und kein Verbrechen begangen, warnte der ehemalige Timbiriche den 76-jährigen Produzenten nachdrücklich: „Was ich getan habe, als ich die Wahrheit teilte, war nicht mit der Absicht, Luis zu steinigen. Er ist für seine Taten gesteinigt. Luis: Zu glauben, dass Sie nicht unmoralisch gehandelt haben, ist unmoralisch. Wir sehen uns vor Gericht. “

