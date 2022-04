Julen Rementería startete gegen Innenminister und AMLO wegen Widerrufs des Mandats

Während der Sitzung des Senats sagte der Panist Julen Rementería, dass der Senat Rechtsverstöße durch die Missionsakte des Regierungssekretärs Adán Augusto López anprangern sollte.

Auf der Sitzung am Mittwoch, dem 6. April, bat die Oppositionsbank, bestehend aus den Parteien Institutional Revolutionary (PRI), National Action (PAN), Demokratische Revolution (PRD) und Citizen Movement (MC), den Bericht der Nationalgarde zu diskutieren und zu genehmigen, um festzustellen, ob dies der Fall war Missbrauch öffentlicher Ressourcen, um auf die erzielten Ergebnisse zu reagieren.

Dies wurde vorgeschlagen, weil sich die Senatoren gegen die Handlungen aussprachen, die Adán Augusto López und der Chef der Nationalgarde erlitten hatten, als sie ein Flugzeug dieser Agentur für Reisen in die nördlichen Staaten benutzten.

Rementería erwähnte, dass über den Bericht zwar abgestimmt werden sollte, aber er erklärte, dass „es ein Thema gibt, das angesprochen werden muss“. Er zeigte ein Video, das Fragmente der Förderung des Widerrufs des Mandats des Innenministers und einige Fragmente von Reden von Andrés Manuel López Obrador zeigte.

Rementería a señalado que el PAN interpondrá denuncias al secretario de Gobernación (fotos: Senadores del PAN / EFE/José Méndez)

Später kommentierte er, dass die Verletzung des Gesetzes „offensichtlich“ sei, und hier sagten wir, dass wir sie durchsetzen würden. Sie protestierten auch gegen die Einhaltung und tun dies nicht. Lasst uns nicht kommen, um das Unhaltbare zu verteidigen. '

„Ich erinnere Sie an etwas, das der Präsident in der Kampagne viel gesagt hat und es immer noch als Beamter sagt: „Niemand steht über dem Gesetz, nichts außerhalb des Gesetzes“. Setze diese Worte in die Praxis um „, sagte der Panist.

Abschließend stellte er fest, dass solche Handlungen eine Kündigung durch den gesamten Senat verdienen. Die Präsidentin des Senats, Olga Sánchez Cordero, wies jedoch während der gesamten Teilnahme von Rementería ständig darauf hin, dass sie mit Ablauf ihrer Zeit enden sollte.

Kurz darauf veröffentlichte er auf seinem offiziellen Twitter-Account das Fragment seiner Teilnahme am Senat zusammen mit einer Nachricht, in der er erklärte, dass sie in Morena „Zerstörer der Demokratie“ seien, und griff den Ruf von Sánchez Cordero an.

„Schluss, Senator.“ „Schluss, Senator.“ So reagieren sie, wenn sie nachgewiesen werden, wenn Sie die Maske abnehmen. Denn was sie wirklich sind: Zerstörer von Demokratien, Freiheiten und Träger von politischem und moralischem Elend“

La senadora defendió a Adán Augusto López (Foto: Canal del Congreso)

Zu diesen Kommentaren verteidigte Senatorin Lucia Trasviña, Senatorin von Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Augusto vor Kritik und wies darauf hin, dass“ es ist keine Angelegenheit, die sie betrifft“.

„Was politische Gruppen tun, ist Politisierung, weil die Konsultation der Bürger bald kommt (Widerruf des Mandats)“, argumentierte Trasviña Waldenrath und entschied, dass die Maßnahmen, die die Exekutive als oberster Leiter der Streitkräfte ergriffen hat, seine Autorität und nicht die Autorität des Senats sind.

In ähnlicher Weise sagte der Senator und Koordinator der Bank für die PAN in den letzten Tagen auf einer Pressekonferenz im Senat, dass sie würde den Innenminister Adán Augusto López gegenüber den Behörden denunzieren, da er darauf hinwies, dass öffentliche Mittel verwendet wurden.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Leiter des Segob kritisiert wurde, weil er die Konsultation zum Widerruf des Mandats im Bundesstaat Sonora gefördert hatte, obwohl er sich tatsächlich mit der Frage der Elektrizitätsreform befassen wollte.

