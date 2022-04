Johanna San Miguel und Carlos Carlín dachten darüber nach, eine Romanze zu beginnen und zusammen ein Kind zu bekommen

Johanna St. Michael und Carlos Carlín, die Teil der Comedian-Serie waren Pataclaun, haben mehr als einmal gezeigt, dass sie gute Freunde sind. Sie trafen sich 1985 und obwohl die Chemie zunächst nicht sofort auftauchte, wurden sie unzertrennlich, da sie Queca und Tony Ende der neunziger Jahre zum Leben erweckten.

Sobald das Programm beendet war, nahm jeder in seiner Karriere einen anderen Kurs. Das Schicksal brachte sie jedoch immer in Projekten wie „Chancho amor“, „Muerte Cupid“, „Puro Cuento“ zusammen. Das jüngste Stück, in dem sie sich wieder treffen werden, ist „Bis das Fernsehen uns trennt“.

In dieser Inszenierung hinterfragen die prominenten Künstler mit viel Humor und Einfallsreichtum, wie wichtig es ist, einen Freund oder eine Freundin für die Gesellschaft zu haben. „Ist es notwendig, einen Partner zu haben? Ist eine romantische Beziehung wichtiger als eine Freundschaft? Hätten sie es gut gemacht, wenn sie Lieblinge geworden wären, wie ihnen alle sagten?“ , heißt es in der Zusammenfassung der Arbeit.

Und es ist so, dass sich viele Anhänger gefragt haben, warum sie nie eine Liebesbeziehung begonnen haben, wobei beide gesagt haben, dass ihre Chemie auf und außerhalb des Bildschirms außergewöhnlich ist. Diese Spekulationen gewannen an Stärke, als San Miguel 2021 ein Foto auf Instagram wiederbelebte, auf dem er sich mit seinem großartigen Freund küsste.

SIE HABEN DIE IDEE AUFGEWORFEN, ZUSAMMEN ZU SEIN

In Bezug auf diese Gerüchte überraschte der Gastgeber von Esto es Guerra Einheimische und Fremde, indem er gestand, dass die Idee, eine Die Beziehung zu Carlín war ihr tatsächlich durch den Kopf gegangen. „Ich hatte diese Idee und sagte ihm (...) Wir haben sogar darüber gesprochen, ein Kind zu bekommen, als wir Kinder waren. Ich bin eine ausgezeichnete Mama „, sagte Johanna für die Zeitung El Comercio.

Der ehemalige Moderator von Wonton Night fügte hinzu, dass sie nie zu etwas gekommen seien, weil der Moderator zu dieser Zeit „nicht in bestem Zustand war“, um eine Romanze zu beginnen . Er behauptete jedoch auch, dass er irgendwann darüber nachdachte, mit seinem Freund eine Familie zu gründen. „Ja, es hätte mir gefallen“, fügte der Schauspieler hinzu.

San Miguel dachte jedoch über die Möglichkeit nach, Carlos Carlíns Partner zu sein, und versicherte, dass es „unmöglich“ gewesen wäre, dass eine Beziehung zwischen den beiden funktioniert hätte. Ihm zufolge liegt dies daran, dass beide sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die sich gut mit Freunden verbinden, aber nicht als Liebhaber.

„Wir würden unsere Augen ausstrecken, wir würden sonntags enden. Carlín ist ein Recontra-Einsiedler, ich denke, er möchte für den Rest seines Lebens mit Mystic und Layla (ihren Hunden) und ihren Puppen allein sein. In meinem Fall möchte ich jemanden finden, der für mich am besten ist. Carlin ist kälter, ich bin leidenschaftlicher „, sagte die Figur von América TV.

„Wenn wir uns entscheiden, eine Beziehung zu beginnen, würden wir uns innerhalb von 48 Stunden umbringen. Es ist ein Hassliebe „, betonte der Schauspieler. „Und sie sind gute Leute mit 48 Stunden, ich denke, dass ich dich mit anderthalb Stunden nicht mehr ausstehen kann. Aber ich liebe ihn immer noch, ich bewundere ihn, er ist Teil meiner Familie, es gibt zu viel Liebe, Respekt, Bewunderung. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten und zu kreieren „, fügte Johanna hinzu.

