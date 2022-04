Fernández de Cevallos brach gegen AMLO aus, weil er Baseball gespielt hatte: „Er wäre verschwunden“

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hat immer seine Vorliebe für Baseball gezeigt, eine Sportart, die er seit einigen Jahren spielt und die er auch weiterhin tut, obwohl er Präsident von Mexiko geworden ist.

Bei verschiedenen Gelegenheiten teilte der Präsident in seinen sozialen Netzwerken Videos, in denen er im Diamanten zu sehen ist, normalerweise mit Schlägen, obwohl er bei einigen Gelegenheiten gesehen wurde, wie er den Ball vom Hügel warf.

Aufgrund dieser Leidenschaft nutzte der Tabasqueño am Nachmittag des 6. April einen freien Nachmittag, um fünf Innings zu spielen und seine Statistiken während des Spiels bekannt zu machen. Er wusste auch zu schätzen, dass es keine Verletzungen gab, also hob er seine Karriere hervor und es wurde beobachtet, dass er von der dritten Basis lief, um die Anzeigetafel seines Teams nach einem Rennen, das von Salvador Cresencio Sandoval, dem Leiter des Ministeriums für nationale Verteidigung (Sedena), gefördert wurde.

„Ich habe fünf Innings gespielt; ich habe drei von drei getroffen. Eine Berührung des Balls in der Reihe, zwei Treffer, ich habe ein Rennen produziert; es hat mich dazu gebracht, General Sandoval zu treffen. Ohne zu prahlen, sahen wir nicht schlecht aus, wir haben die Motte weggeworfen und es gab keine Verletzungen „, sagte der Leiter des Bundesvorstands in dem Filmmaterial, das er in sozialen Netzwerken teilte.

Vor dieser Veröffentlichung brach Diego Fernández de Cevallo gegen AMLO aus, weil er diese Aktivität durchgeführt hatte, anstatt das in Gewalt versunkene Staatsgebiet zu regieren und unter anderem den Peso gegenüber dem Dollar zu senken .

Ein weiterer Charakter, der der Opposition ähnlich war, die sich diesen Botschaften anschloss, war der ehemalige Politiker Javier Lozano, ein starker Kritiker der vierten Transformation (Q4), der soziale Netzwerke und Medienräume nutzt, um zu hinterfragen, was im Palacio Nacional passiert.

Von seinem Twitter-Account nannte der ehemalige Arbeitsminister López Obrador „huev*n“ und „indolente“, um das Video zu teilen, in dem er sich selbst Baseball spielen sieht. Er forderte auch, dass er sich „an die Arbeit macht“, um einige der Versprechen zu erfüllen, die er während seines Wahlkampfes 2018 gegeben hatte.

„Du bist ein geiler und träge Souverän. Wir sind Tonnen von Mutter wert, ob sie Baseball spielt oder nicht. Das Land zerfällt in Ihren Händen. Machen Sie sich an die Arbeit für das, was Sie ausgewählt haben, und erfüllen Sie einige Ihrer phantasievollen Versprechen „, sagte Lozano.

Das Baseballspiel wurde im Deportivo de la Alianza de Tramviarios de México im Büro des Bürgermeisters von Iztapalapa in Mexiko-Stadt ausgetragen, einem Ort, den er zuvor besucht hat und von dem aus er verschiedene Bilder geteilt hat, um eine Botschaft zugunsten sportlicher Aktivitäten zu fördern.

Diesmal veröffentlichte er den Auftritt von General Luis Crescencio Sandoval Gonzálex, Sekretär der nationalen Verteidigung und ursprünglich aus Ensenada, Baja California, wo Baseball eine große Einberufungsmacht hat.

Crescencio hätte sogar zum Ergebnis der Mannschaft und zum Konto von López Obrador beigetragen, nachdem er einen Ball angeschlossen hatte, um das vom Chef des Bundesvorstands erzielte Rennen zu produzieren.

Der Schwerpunkt, den er auf Verletzungen legte, lag darin, dass er letzten Oktober, erneut während eines Baseballspiels, berichtete, dass er verletzt war, da er eine Träne erlitt, die dazu führte, dass er aufhörte zu laufen, nachdem er sich wegen Foul verbunden hatte. Trotzdem setzte er das Schlagspiel fort.

„Ich habe ein Rennen erzielt, ich habe den Ball in der ersten Zeile berührt, faul; kleiner Riss, ich kehrte zu Schläger, Macanee und einem anderen Läufer zurück“, wurde auf dem offiziellen Twitter-Account von López Obrador gelesen.

