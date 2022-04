Fantastic Beasts 3: Premiere in Peru und wo man „Die Geheimnisse von Dumbledore“ sehen kann

Der Monat April ist voller Magie mit der Premiere eines neuen Kapitels im Filmuniversum von Harry Potter, das auf der literarischen Schöpfung von J.K. Rowling basiert. Alle Töpferköpfe sind sich der neuesten Updates bewusst, die zu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore veröffentlicht wurden, einer Geschichte, die die Jugend von Albus Dumbledore und seine Beziehung zu Gellert Grindelwald ausführlich zeigt, um die Welt vor Zauberern und Muggeln zu retten.

Verpassen Sie nicht: „Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts“: Die Einsamkeit von Emma Watson, Tom Felton weinte um Helen McCrory und mehr momente

SYNOPSIS FANTASTISCHE TIERWESEN 3

„Professor Albus Dumbledore weiß, dass der mächtige Dunkle Magier Gellert Grindelwald die Kontrolle über die Zaubererwelt übernimmt. Da er ihn nicht alleine aufhalten kann, beauftragt er den Magizoologen Newt Scamander, ein unerschrockenes Team von Zauberern, Hexen und einem tapferen Muggelbäcker auf eine gefährliche Mission zu führen, bei der sie alten und neuen Bestien begegnen und sich Grindelwalds wachsender Legion von Anhängern stellen werden. Aber was auf dem Spiel steht, wie lange kann Dumbledore am Spielfeldrand bleiben?“

Die Besetzung besteht aus: Oscar-Preisträger Eddie Redmayne (The Theory of Everything), zweimaliger Oscar-Nominierter Jude Law (Cold Mountain und The Talented Mr. Ripley), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston und Mads Mikkelsen. Auch hier liegt die Regie bei David Yates, der für die Gestaltung dieses neuen magischen Abenteuers auf der großen Leinwand verantwortlich war.

WIE LANG IST DER FILM FANTASTIC BEASTS 3?

Spezialisierte Portale weisen darauf hin, dass diese neue Folge ungefähr zwei Stunden dauern wird. In dieser Zeit können wir diese Parallelwelt im Detail sehen, in der versteckte Aspekte von Dumbledores Leben weit entfernt von Hogwarts entdeckt werden.

Mads Mikkelsen como Grindelwald en el tráiler de "Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore". (Warner Bros)

WIRD ES IN PERU EINE VORSCHAU GEBEN?

Achtung, Töpferköpfe und Muggel! Ja, Warner Bros. bestätigte, dass es eine Weltvorschau geben wird, um The Secrets of Dumbledore zu sehen. Für unser Land ist es für den 13. April geplant.

Die offizielle nationale Premiere findet am 14. April statt. Bekanntlich ist in Peru jeden Donnerstag der Tag der Premieren und die Werbetafel wird geändert.

WO KANN MAN FANTASTISCHE TIERWESEN 3 SEHEN?

Diesmal findet die Premiere nicht virtuell statt, sodass die Fans den Film im Kino genießen können. Bitte beachten Sie, dass Sie, um auf die Funktionen zugreifen zu können, Ihren Impfausweis zwingend mit den vollen Dosen mitführen müssen. Dies sind die Kinos, in denen es offiziell gezeigt wird.

- UVK

- Cineplanet

- Kinostar

- Cinépolis

- Kino

- Cinerama Pacifico

WARUM SPIELT JOHNNY DEPP NICHT IN FANTASTIC BEASTS?

Der erinnerte Jack Sparrow of Pirates in the Caribbean erlebte einen der schwierigsten Momente seines persönlichen und beruflichen Lebens, als sein ehemaliger Partner Amber Heard eine Reihe von Beschwerden über physische und psychische Gewalt gegen den Hollywood-Schauspieler veröffentlichte. Die umstrittene Konfrontation zwischen den Künstlern, die das Gericht erreichten, veranlasste Warner Bros. und die Produzenten des Magic-Franchise, zu beschließen, ihn aus diesem Projekt zu entfernen.

Obwohl Audios enthüllt wurden, die die Aquaman-Schauspielerin leugneten, und die Gerechtigkeit zugunsten von Johnny Depp appellierte, wurde ihre künstlerische Karriere ernsthaft beeinträchtigt. Um nicht mit den Dreharbeiten aufzuhören, wurde bestätigt, dass Mads Mikkelsen (Hannibal) sein Nachfolger sein würde und das Kostüm des Zauberers Gellert Grindelwald tragen würde.

Dieser Schauspielerwechsel löste eine Reihe von Kritik bei den Fans aus, die hofften, Depp in The Secrets of Dumbledore wiederzusehen.