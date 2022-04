Elf Leichen wurden in einer Garage in der Stadt Gostomel gefunden

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

Der ehemalige ukrainische Innenminister Arsen Avakov berichtete, dass elf Leichen in einer Garage in Gostomel außerhalb von Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, gefunden wurden.

„In Gostomel, in der Nähe von Bucha, in einer der Garagen in der Svyatopokrovskaya-Straße , fand die Polizei elf Zivilisten tot. Die Einheimischen sagen, dass die Scharfschützen Menschen erschossen und dann die Toten in die Garage gebracht haben „, sagte Avakov auf seinem Facebook-Account, wie die ukrainische Tageszeitung „Ukrayinska Pravda“ berichtete.

Gostomel, nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew, mit einem Flugplatz in der Nähe, ist seit Kriegsbeginn heiß umkämpft. Vor einigen Tagen erlangten die ukrainischen Truppen die Kontrolle über diese Stadt und die Nachbarstädte Bucha und Irpin zurück.

Der Leiter der Militärverwaltung von Gostomel, Taras Dumenko, sagte am Dienstag, dass nach 35-tägiger Besetzung durch russische Truppen in dieser Stadt der Region Kiew mehr als 400 Menschen vermisst wurden, so die ukrainische Presse.

Darüber hinaus berichtete die Kiewer Staatsverwaltung am Mittwochabend, dass in der Stadt erneut Flugabwehralarme zu hören waren. „Achtung! In Kiew wurde ein Flugalarm ausgerufen!“ , alarmierte in einer Erklärung zu Telegram seine Verwaltung, wie von der Agentur Ukrinform berichtet.

WEITERE SANKTIONEN

Der Präsident der Ukraine, Volodymir Zelensky, forderte am späten Mittwoch angesichts der neuen Pakete, die von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union verhängt wurden, umfassendere und „wirklich schmerzhafte“ Sanktionen gegen Russland.

„Westliche Länder haben ein neues Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. Neuinvestitionen werden blockiert, es werden Beschränkungen gegen mehrere Banken in Russland verhängt, persönliche Sanktionen sowie andere Einschränkungen werden hinzugefügt. Dieses Paket sieht spektakulär aus. Aber das reicht nicht „, sagte Zelensky in seiner Rede laut einer Erklärung auf der offiziellen Website der Präsidentschaft.

Daher wiederholte er, dass die Ukraine weiterhin „auf einer vollständigen Blockade des russischen Bankensystems bestehen“ werde, was seine Bewegung im internationalen Finanzwesen sowie den Kauf von Hartöl in der westlichen demokratischen Welt behindert.

„Das Embargo gegen russische Öllieferungen wird sowieso durchgesetzt. Das Format wird gefunden. Die Frage ist nur, wie viele ukrainische Männer und Frauen noch Zeit haben werden, das russische Militär zu töten, damit Sie, einige Politiker - und wir wissen Sie - irgendwo eine kleine Entscheidung treffen können „, sagte er.

Seiner Meinung nach „wenn es kein wirklich schmerzhaftes Sanktionspaket gegen Russland gibt und wenn es keine Waffen gibt“, was der ukrainische Präsident betont hat, dass das Land es braucht, „wird dies von Russland als Genehmigung betrachtet“. „Eine Erlaubnis, weiter zu gehen“, fügte er hinzu.

(Mit Informationen von Europa Press)

