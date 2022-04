Der Widerruf des Mandats ist AMLOs „Pferderennen“ an die Macht im Jahr 2024: Riva Palacio

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Da der Mandatswiderruf vor der Tür steht, wird Andrés Manuel López Obrador (AMLO) seiner Liste ein weiteres Wahlkampfversprechen hinzufügen, aber es gibt diejenigen, die vermuten, dass er etwas anderes behält.

In den letzten Tagen haben Mitglieder der Opposition, Journalisten oder der Zivilgesellschaft das Thema ausführlich erörtert und beschlossen, die Botschaft zu fördern, nicht zur Wahl zu gehen, um die Stimme abzugeben, die den Präsidenten ratifiziert oder aus seinem Amt entfernt.

Das Obige basiert auf verschiedenen Argumenten als mögliche Übung, die mit seiner Wiederwahl bis 2024 enden könnte, oder sie haben es als einfache narzisstische Laune des Führers der Vierten Transformation bezeichnet, um seine Popularität zu bekräftigen.

Laut Raymundo Riva Palacio in seiner jüngsten Kolumne für Ejecentral ist dies eine Wahlübung für López Obrador im Jahr 2024, da er der Ansicht war, dass „es keine andere Möglichkeit gibt, die operativen Probleme der Herrscher zu problematisieren und ihre Fähigkeiten zu beobachten und Mängel.“

Das heißt, es wird untersucht, wie die Teile seiner Nationalen Erneuerungsbewegung (Morena) im ganzen Land platziert sind, nicht nur als Institution, sondern als grundlegende Elemente an der Spitze der Bürgermeister, Gemeinden und Staaten, die wiederum versuchen, sich nach der Wahl zu positionieren ausüben.

„Die Wahloperation für diesen Sonntag ist wie ein Pferderennen, bei dem die Trophäe die Wertschätzung und Wertschätzung des Präsidenten ist“, lautete die Beschreibung des mexikanischen Schriftstellers.

In diesem Sinne wäre Claudia Sheinbaum eine der Richtlinien, auf die AMLO abzielt und die laut Riva Palacio sehr aktiv den Widerruf des Mandats „als Vermerke getarnt“ oder „Unterstützung für das elektrische Recht“ gefördert hat, das derzeit im Kongress diskutiert wird.

Darüber hinaus würden der Gouverneur von Veracruz, Cuitláhuac García, sowie der Gouverneur von Sonora, Alfonso Durazo, teilnehmen, ganz zu schweigen von seinen Sekretären und Wirtschaftssekretären Tatiana Clouthier für Energie, Rocío Nahle, für Kultur, Alejandra Frausto und der Regierung Adán Augusto Lopez.

Auf dieser Grundlage wies der Journalist darauf hin, dass es möglich sein wird, „eine ganze unbescheidene staatliche Operation zugunsten der Konsultation zu entwickeln, ein Ausgangspunkt für die Organisation von Strukturen und die Überprüfung der Mobilisierung für die Präsidentschaftskampagne von 2024“.

In dieser Hinsicht versicherte er, dass López Obrador 2024 angesichts der Drohungen der Opposition nicht an Macht verlieren will, „also muss er wissen, wen er hat, wen er verstärkt und was Einwegteile sind“.

In diesem Zusammenhang fügte er hinzu, dass das Ergebnis der Konsultation nicht wirklich wichtig sei, und er bezeichnete es sogar als „müßig“, da erwartet wird, dass maximal 17 Millionen Menschen teilnehmen werden, geschweige denn die 40%, die für die nominelle Liste erforderlich sind, um sie verbindlich zu machen.

Riva Palacio sieht dies als Gelegenheit für Andrés Manuel López Obrador, den Prozess „zu einem persönlichen Sieg und einem Instrument der Bestrafung für diejenigen zu machen, die er als Gegner betrachtet“.

Der Widerruf des Mandats könnte jedoch als Misserfolg angesehen werden, wenn das Endergebnis zu einer Bürgerbeteiligung von bis zu 7,74 Prozent führt; das heißt, nur 6,5 Millionen Menschen.

Dies wird die Gouverneure von Morena, von denen einige oben erwähnt wurden, zwingen, eine große Mobilisierungsübung durchzuführen, bei der ihre Punkte im Visier von Andrés Manuel steigen oder fallen könnten.

