Der ukrainische Außenminister forderte die NATO um schwere Waffen auf, um weitere Massaker wie das von Bucha zu verhindern

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte am Donnerstag, dass er bei seinen Treffen mit NATO-Verbündeten in Brüssel drei Punkte auf der Tagesordnung habe: „Waffen, Waffen und Waffen“.

„Meine Agenda ist sehr einfach, es gibt nur drei Themen: Waffen, Waffen und Waffen“, sagte er bei seiner Ankunft im Hauptquartier der Atlantischen Allianz.

Kuleba versicherte: „In den letzten Wochen haben die ukrainische Armee und die gesamte ukrainische Nation gezeigt, dass wir wissen, wie man kämpft, wie man gewinnt, aber ohne die nachhaltige und ausreichende Versorgung mit Waffen, um die die Ukraine gebeten hat, werden diese Siege mit enormen Opfern einhergehen.“

Der Leiter der ukrainischen Diplomatie, der auf Europatournee war, sagte: „Der beste Weg, der Ukraine jetzt zu helfen, besteht darin, ihr alles Notwendige zur Verfügung zu stellen, um (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin einzudämmen und die russische Armee in der Ukraine zu besiegen, damit der Krieg nicht weiter eskaliert.“

Insbesondere sagte er, dass die Ukraine insbesondere Flugzeuge, Schiffsabwehrraketen, persönliche gepanzerte Fahrzeuge und schwere Luftverteidigungssysteme brauche.

„Ich denke, dass die Behandlung, die die Ukraine anbietet, fair ist: Sie geben uns Waffen, wir opfern unser Leben und der Krieg ist in der Ukraine eingedämmt“, sagte er.

Kuleba war der Ansicht, dass nicht zwischen Verteidigungs- und Offensivwaffen unterschieden werden sollte, „weil jede Waffe, die die ukrainische Armee auf dem Territorium der Ukraine gegen einen ausländischen Aggressor einsetzt, per Definition defensiv ist“.

„Diese Unterscheidung zwischen Offensive und Defensive macht also keinen Sinn, wenn es um die Situation in meinem Land geht. Die Länder, die sagen, dass wir die Ukraine mit Verteidigungswaffen versorgen werden, aber wir sind nicht in der Lage, ihr Offensivwaffen zu geben, sind heuchlerisch. Es ist einfach ein unfairer und ungerechtfertigter Ansatz „, sagte er.

In Bezug auf Deutschland räumte er ein, dass er „einen revolutionären Schritt unternommen habe, indem er seine Position von der Nichtbereitstellung von Waffen zu bestimmten Lieferungen und insbesondere der Versorgung der Ukraine mit Panzerabwehrwaffen geändert hat“.

„Es ist jedoch klar, dass Deutschland angesichts seiner Reserven und Kapazitäten mehr tun kann, und wir arbeiten mit der deutschen Regierung zusammen, um uns zusätzliche Waffen zur Verfügung zu stellen“, sagte er.

Zu Sanktionen gegen Russland sagte er, dass ein Schritt nach vorne gemacht worden sei und dass die vorgeschlagenen restriktiven Maßnahmen erst vor einer Woche viel schwächer seien.

Er bestand jedoch darauf, ein vollständiges Embargo gegen russisches Gas und Öl zu verhängen, alle russischen Banken aus dem internationalen Swift-System auszuweisen und alle Häfen für russische Schiffe und Waren mit so wenigen Ausnahmen wie möglich aus humanitären Gründen zu schließen.

„Ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir nicht wieder mit einer Situation konfrontiert werden, in der wir Gräueltaten wie die von Bucha aufdecken müssen, um den Druck von Sanktionen zu verstärken, und dass sie andere Partner so beeindrucken und beeinflussen, dass sie fühlen und sagen, dass sie neue Sanktionen einführen werden“, sagte er.

Er forderte die Ukrainer auf, nicht mit „ihrem Leben, ihrer Gesundheit und ihrem Leiden“ für neue Sanktionen gegen Russland bezahlen zu müssen.

Die NATO-Länder stellen der Ukraine Waffen zur Verfügung, aber das Bündnis versucht auch, umsichtig zu handeln, um keinen umfassenden Krieg gegen Russland zu führen.

