„Dem Obersten Gerichtshof ist der Frieden egal“: Opfer von Alias Otoniel

Die Opferorganisation „Somos Genesis“, die Menschen zusammenbringt, die von militärischen und paramilitärischen Operationen in der Region Urabá und Lower Atrato Chocoano betroffen sind, gab ein Schreiben vom 7. April 2022 heraus, in dem sie der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Auslieferung von Dairo Antonio Úsuga zu befreien, nicht zustimmte. alias Otoniel, ehemaliger Leiter des Golfclans.

Es sei daran erinnert, dass die Kassationskammer des Obersten Gerichtshofs vor einigen Tagen die Anfechtung der Verteidigung von Alias Otoniel wegen Nichtauslieferung an die Vereinigten Staaten abgelehnt hat. Das Oberste Gericht ratifizierte Richter Diego Eugenio Corredor, um den Prozess fortzusetzen, der sich derzeit in der Phase der abschließenden Argumente befindet, um ein Konzept zu diesem Thema herauszugeben.

In ihrem Schreiben erklärte die Opferorganisation, dass es viele Gelegenheiten gegeben habe, den Prozess gegen den paramilitärischen Chef zu beenden. Das Ziel des Kollektivs ist es, dass Otoniel die Opfer in Kolumbien repariert und zur Wahrheit und nicht zur Wiederholung des bewaffneten Konflikts beiträgt.

„Wir sind gekommen, weil unsere Schriften unzureichend zu sein scheinen, um zu sehen, ob unsere Worte so viele Gesetze, Verträge, Verfahren, wie sie Rechtsprechung nennen, Sinn machen, die wie harte Mauern erscheinen, die Wahrheit und Gerechtigkeit für unser Leben und unser Territorium behindern“, sagten sie.

Zum Gedenken an den Opfertag am 9. April reisten Mitglieder der Organisation „Somos Genesis“ von Urabá nach Bogotá, die sagten, dass sie bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt der Republik die Nachricht vom Obersten Gericht gefunden hätten. „Wir haben die Lehren aus der Vergangenheit nicht gezogen. Die wahre und verfahrenstechnische Wahrheit ist den Opfern und der kolumbianischen Gesellschaft verborgen. Einige profitieren von der Wahrheit in den Vereinigten Staaten, bei der es sich nur um Drogenhandel handelt, und von der Lieferung von Geld und Routen. Und hier bleiben uns immer noch Lügen, die alles noch schlimmer machen.“

In anderen Absätzen des Kommuniqués weisen die Opfer darauf hin, dass die Rolle der Special Jurisdiction for Peace (GEP) von wesentlicher Bedeutung sein wird, um die Auslieferung des Golfclan-Kingpins zu verhindern. „Das GEP sollte keine Berufung beim Obersten Gerichtshof einlegen, es sollte die Aussetzung der Auslieferung von Otoniel konditionieren und beantragen, bis hier Gerechtigkeit herrscht. Keine Rache weder mit Otoniel noch mit dem Militär noch mit der Polizei, noch Geschäftsleuten, Politikern oder vielleicht dem Justizapparat, die in den Prozess involviert sind.

Diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs würde dem Frieden einen neuen Schlag versetzen, heißt es von der Organisation. „Ich weiß, dass wir mit der Wahrheit als Land in den Frieden reisen können. Heute werden Wahrheit und Frieden auseinandergerissen.“

Eine weitere Beschwerde, die in ihrem öffentlichen Kommuniqué vorgelegt wurde, ist der ständige Ausschluss und die erneute Viktimisierung innerhalb von Gerichtsverfahren, die sich in Richtung Straflosigkeit bewegen. „Unsere Frauen, die Opfer sexueller Gewalt sind, spielen keine Rolle. Unsere Vermissten und Ermordeten spielen keine Rolle. Unsere angeworbenen Kinder und Jugendlichen spielen keine Rolle. Unsere Vertreibungen oder Beschränkungen spielen keine Rolle. Die Zerstörung unserer Wälder, Gewässer und Tiere spielt keine Rolle. Kolumbien spielt keine Rolle, Frieden spielt keine Rolle „, betonten sie.

Schließlich lässt das von 46 bäuerlichen, indigenen, afro-Nachkommen und Frauenorganisationen unterzeichnete Dokument eine Reihe von Fragen auf: Warum wird es hier in Kolumbien nicht geklärt oder beurteilt? Wie viele Otoniel tauchen heute auf? „Frieden sind Wahrheiten, die das Land kennen muss, es muss die Namen einiger Geschäftsleute, Militärsektoren, Polizeisektoren und politischer Sektoren kennen, die sich in unseren Gebieten als Golfclan verkleiden“, schlossen sie.

