Das GEP leitete einen Missachtungsvorfall gegen die Nationale Schutzeinheit ein, weil es angeblich keine Garantien für ehemalige Kombattanten gab.

Da die Special Jurisdiction for Peace (JEP) ein Fahrzeug zugewiesen hatte, das offenbar dem Sicherheitssystem eines ehemaligen Kämpfers der ausgestorbenen FARC-Guerilla defekt war und ihm trotz einer Vormundschaft keine Lösung gegeben hatte, leitete die Special Jurisdiction for Peace (JEP) einen Vorfall der Missachtung des Direktors der Nationale Schutzeinheit (UNP), Alfonso Campo Martinez.

In La W Radio sagten sie, dass sie in der Abteilung für Nichtanerkennung des GEP diese Entscheidung getroffen haben, da trotz der Tatsache, dass der Unterzeichner des Friedensabkommens Schutzmaßnahmen erhalten muss, mit dem Auto, von dem er behauptet, dass es ständig versagt, gefährdet ist.

Im Radio erklärten sie, dass die ehemalige Guerilla angesichts der Situation eine Vormundschaft eingereicht habe und da die UNP dieses Problem immer noch nicht löst, leitete das GEP den Vorfall der Verachtung ein, für den Campos Martínez innerhalb von maximal fünf Tagen schriftliche Entlassungen ausstellen muss.

Im Februar reichte das Friedensgericht einen ähnlichen Antrag für Pasto Alape, Delegierter der Commons Party beim National Council for Reincorporation, ein.

Das ehemalige Mitglied des verstorbenen FARC-Sekretariats hatte während einer Anhörung mit der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden im vergangenen November Mängel in seinem Sicherheitssystem angeprangert und vor dem Risiko für sein Leben gewarnt.

Bei diesem Treffen stellte das Mitglied der Commons-Partei klare Situationen vor, in denen die ihm von der UNP gewährte Sicherheit mehrmals geschwächt wurde und den schlechten Zustand der für ihre Bewegungen zugewiesenen offiziellen Fahrzeuge offenbarte.

Er nannte als Beispiel den Tag, an dem er nach La Guajira reisen musste, wo er bei der Beerdigung eines Ex-Kämpfers war und andere soziale und wirtschaftliche Wiedereingliederungsaktivitäten durchführte; und reiste dann nach Antioquia. „Ich habe die Tour ohne vollständigen Schutz gemacht, weil die UNP nur die Bewegung eines Fahrers mit einem herkömmlichen Van genehmigt hat.“

Er erklärte auch, dass seine Begleitpersonen bei einigen Gelegenheiten auf Flügen anderer Fluggesellschaften zu sich selbst geschickt wurden und dass er bei vielen Gelegenheiten alleine oder mit sehr wenigen Begleitpersonen reisen müsse.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Alape vor seiner Sicherheit warnt. Während des National Reincorporation Council 2021 machte er die nationale Regierung in einem Schreiben an den Innenminister Daniel Palacios dafür verantwortlich, was ihm aufgrund der Reduzierung seines Sicherheitssystems passieren könnte. Das Schreiben wurde am 28. Januar 2021 verschickt.

„Ich habe die nationale Regierung für das Risiko der Vertreibung verantwortlich gemacht, ohne dass das mir zugewiesene Sicherheitssystem in seiner Funktionsweise erheblich reduziert wurde“, sagte der Friedensunterzeichner.

Er bestand darauf, dass die Aktivitäten, die er unternimmt, auf die „Verpflichtungen zu den wirtschaftlichen und sozialen Wiedereingliederungsmaßnahmen der Gemeinschaft“ reagieren. Er bekräftigte sein Engagement für das Friedensabkommen, sagte jedoch, dass „die Regierung ihre Schuld als Administrator des Staates erfüllt“.

Der Radiosender argumentierte auch, dass die Feststellungen des GEP mit den wiederholten empfangenen Warnungen zu tun haben. „Es gab wiederholt Misserfolge bei der Umsetzung der Maßnahmen, die Herrn Alape Lascarro gegeben werden müssen, um sein Leben und seine Integrität zu gewährleisten, wie die tatsächliche Gültigkeit seiner politischen Rechte“, erklärte das GEP.

Er sagte, dass die Verantwortung nicht bei der Regelung, sondern bei der Regierung von Iván Duque liege, da er finanzielle Anpassungen vorgenommen habe. Für Alape stellt dies eine „Beschränkung der Handlungen und Pflichten der Unterzeichner in Bezug auf die Umsetzung des Abkommens“ dar.





