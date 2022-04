AMLO und Sheinbaum haben die Maßnahmen zur Beendigung der Verbreitung des Mandatswiderrufs nicht eingehalten: TEPJF

Das Wahlgericht der Justiz des Bundes überprüfte die vom Bundeswahlinstitut verhängten Vorsichtsmaßnahmen gegen die Regierungschefin Claudia Sheinbaum und Präsident Andrés Manuel López Obrador über die Verbreitung von Widerruf des Mandats und es wurde davon ausgegangen, dass die von beiden Parteien verbreiteten Nachrichten eine Regierung darstellten Propaganda während einer verbotenen Zeit.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das INE mehr als einmal angeordnet hat, dass Präsident López Obrador nicht zu sprechen oder die Volkskonsultation zu fördern, da die Institution die einzige ist, die die Teilnahme an dieser demokratischen Übung fördern kann.

Das Institut befahl Präsident López, die Übertragung der morgendlichen Pressekonferenz am 18. März auszusetzen und den Widerruf des Mandats nicht zu fördern, während die Regierungschefin Claudia Sheinbaum gebeten wurde, die Ausstrahlung von Regierungsarbeiten einzustellen.

In einer öffentlichen Sitzung per Videokonferenz hielten die Richter die Warnung, die Sheinbaum erhalten hatte, für gültig, da das Bundesgesetz über die Der Widerruf des Mandats verbietet öffentlichen Bediensteten, vom 4. bis 10. April, dem Tag, an dem die Volkskonsultation stattfinden wird, staatliche Maßnahmen und Errungenschaften zu verbreiten.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

Die Richter Felipe de la Mata Pizaña und Felipe Fuentes legten zwei Gesetzesvorlagen vor, in denen behauptet wurde, AMLO und Sheinbaum hätten ihre verfassungsmäßigen Pflichten verletzt und die Forderungen des INE ignoriert. Der letzte war am 29. März, als der Regierungschef angewiesen wurde, 10 Beiträge von ihrem Twitter-Account zu löschen.

Dazu kommentierte die Präsidentin in einem Tweet: „Heute habe ich einen neuen Job von @INEMexico erhalten, der das Löschen von Beiträgen in sozialen Netzwerken erzwang, von denen sie denkt, dass sie Propaganda sind. Ich lade weiter Netzwerke herunter, aber wir werden eine Herausforderung stellen, da wir sie als teilweise und übertrieben betrachten. Noch einmal.“

José Luis Vargas war der einzige, der gegen die vorgelegten Gesetzesvorlagen stimmte und kommentierte: „Meiner Ansicht nach erfolgt das vom Kongress der Union erlassene Dekret über die authentische Auslegung der Ereignisse und sollte nicht rückwirkend gelten.“ Die anderen wiesen die Vorwürfe des Präsidenten und des Regierungschefs zurück.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

In ähnlicher Weise befahl das INE 13 Gouverneuren von Morena und verbündeten Parteien, Tweets zu löschen, die aus ihrer Sicht Regierungspropaganda darstellten. Zu den Beteiligten gehörten Miguel Ángel Navarro Quintero, Layda Sansores San Roman und Indira Vizcino Silva.

Laut einer Pressemitteilung hat das INE festgelegt, dass ab diesem Donnerstag, dem 7. April, die Ausstrahlung des Widerrufs des Mandats im Radio und Fernsehen beendet wird und die Veröffentlichung der Informationen, die zur Gewährleistung der Ausübung des Rechts auf Bürger erforderlich sind, in allen sozialen Medien fortgesetzt wird Teilnahme an diesem Prozess.

Stadträtin Claudia Zavala Pérez erwähnte: „Beamte haben in demokratischer Hinsicht zu wünschen übrig gelassen, da sie die Feststellungen der Behörden bezüglich der Verbreitung der Übung, einschließlich des Wahlgerichts, ignoriert haben“. Er erklärte auch, dass „dies von sehr geringer Verantwortung der Beamten spricht“.

Schließlich stellten die Richter in einer privaten Sitzung fest, dass Sheinbaum, wenn er solche Praktiken in den nächsten Stunden wieder aufnimmt, einen öffentlichen Verweis sowie andere Sanktionen erhalten könnte.

