Alma, das ist das Maskottchen der Copa America Femenina Colombia 2022

In der Mitte der Auslosung der Gruppenphase der Copa América Femenina Colombia 2022 enthüllte Conmebol das offizielle Maskottchen der Meisterschaft. Dies ist Alma, Schwester von Pibe, Maskottchen der Copa América Brasil 2021, und die als starker, mutiger, geselliger, lustiger und leidenschaftlicher Charakter beschrieben wird.

Alma wird die Fans in den Stadien begleiten, in denen der Copa America Women's Cup ausgetragen wird, Cali (Pascual Guerrero Stadium), Armenien (Centenario-Stadion) und Bucaramanga (Alfonso López-Stadion), wo das große Finale der Meisterschaft ausgetragen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass er im Rahmen der Copa America-Werbekampagne einige Stadien in Südamerika besuchen wird.

An diesem Donnerstag, dem 7. April, fand die Auslosung für die Gruppenphase der Copa América Femenina Colombia 2022 im Hauptsitz von Conmebol in der Stadt Asunción, Paraguay, statt. Dieses Turnier der Nationalmannschaften gibt drei direkte Plätze für die Frauen-Weltmeisterschaft, die 2023 in Neuseeland und Australien ausgetragen wird. Es wird auch zwei Teams (viertes und fünftes der letzten Phase) geben, die sich für die Wiederholung qualifizieren.

Die Vorphase besteht aus 10 Teams, die in zwei Gruppen zu jeweils fünf Teams eingeteilt wurden. In Gruppe A wird Kolumbien als Gastgeberland der Top-Seed sein. Die Teams, die die Gruppe vervollständigen, sind: Chile, Ecuador, Paraguay und Bolivien. In Gruppe B wird Brasilien als aktuelles Meisterteam sein und begleitet von: Peru, Venezuela, Argentinien und Uruguay.

In der Gruppenphase stehen die Mannschaften vor einem einzigen Spiel und das Eröffnungsspiel wird zwischen den Gastgebern Kolumbien gegen Paraguay ausgetragen. Von acht Ausgaben der Copa América Femenina wurde Brasilien in sieben (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 und 2018) zum Champion gekrönt, während Argentinien in einer (2006). Das letzte Turnier, bei dem der Gastgeber Vizemeister wurde, fand in Chile statt.

Ein weiterer Platz, den diese Meisterschaft in ihrer Endphase erhält, ist das Frauenfußballturnier bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, dies wird für die Champions bestimmt sein; Die Zweitplatzierten werden zur Wiederholung gehen. Während der dritte bis fünfte Platz 2023 einen Platz bei den Panamerikanischen Spielen haben wird, werden sie von Chile ausgerichtet, für das die Nationalmannschaft dieses Landes eine direkte Quote hat. Für den Fall, dass diese Auswahl auf einer der aufgeführten Positionen landet, wird die Quote an das nächste Team in der Gesamtwertung vergeben.

Einer der zu beachtenden Aspekte ist, dass die Veranstaltung nach 4 Jahren der letzten Ausgabe und ab 2022 alle 2 Jahre stattfindet. Darüber hinaus werden die Geldpreise erhöht, für die Champions werden es 1.500.000$ und für die Zweitplatzierten 500.000$ geben. Für den Präsidenten von Conmebol, Alejandro Domínguez, ist dies ein Fortschritt und ein Zeichen für die neue Zukunft des kontinentalen Frauenfußballs.

