„Wir wollen nur gehört werden“: Eugenio Derbez forderte erneut die Verhaftung des Maya-Zuges

Eugenio Derbez war in den letzten Wochen Gegenstand von Kontroversen. Einer von ihnen kam, nachdem er einen Oscar für seine Teilnahme am Film CODA gewonnen hatte. Am meisten Aufmerksamkeit erregte jedoch seine Forderung, den Bau des Maya-Zuges einzustellen.

Im Rahmen des Weltwassertags begann ein Video der Bewegung Sélvame del Tren in sozialen Netzwerken zu zirkulieren. Dies wurde von einigen Persönlichkeiten aus der nationalen Kunstszene geleitet, die versuchen, den Bau von Abschnitt 5 südlich dieses Flaggschiffprojekts zu stoppen, da dies das reiche Ökosystem des Ortes erheblich beeinträchtigen würde.

Heute, nachdem er sogar von Morena wegen seiner Teilnahme an diesem Film denunziert worden war, forderte Derbez erneut die Verhaftung der Maya Trainiere und bat darum, gehört zu werden, um seine Position zu dem Fall zu erfahren.

Ebenso sagte der mexikanische Schauspieler, Produzent und Regisseur, dass sie Experten und Menschen in der Region zuhören sollten, die angeprangert haben, dass Umweltschäden aufgrund des Fällen von Bäumen, die das Gebiet beschädigt haben, bereits „irreversibel“ sind.

„Wir wollen nur gehört werden und dass sie die Meinungen von Wissenschaftlern, Umweltschützern und Menschen in der Region berücksichtigen. Der ökologische Schaden wäre IRREVERSIBEL „, schrieb der berühmte Komiker.

(Foto: Twitter)

Diese Nachricht, die auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde, wurde von demselben Video begleitet, das Kontroversen auslöste. Nur dieses Mal fügte er einige Bilder der Entwaldung hinzu, die durch den Bau dieser Verkehrsinfrastruktur verursacht wurde.

Benutzer dieses sozialen Netzwerks reagierten schnell auf Eugenio Derbez und sagten, dass dieser Abschnitt des Maya-Zuges bereits modifiziert wurde, um den Dschungel nicht zu beschädigen. Darüber hinaus teilten sie die Verteidigung, die Natalia Lafourcades Vater Gastón für die vierte Transformation (Q4) geleistet hatte, sowie zeigt seine Unterstützung für AMLO und seine Megaprojekte.

Nach der Veröffentlichung dieses Filmmaterials reagierte López Obrador während der Morgenkonferenz am Mittwoch, dem 23. März, auf dieses Video und nannte die Beteiligten zusätzlich zu „Pseudo-Umweltschützer“ und „Fifis“ erwähnen, dass sie von Konservativen engagiert worden wären, um ihr Projekt zu kritisieren.

Später reagierte der Schauspieler auf die Aussagen des Präsidenten und versicherte, dass er durch die Disqualifikationen verletzt wurde. Darüber hinaus stellte er klar, dass er für die Teilnahme an dieser Umweltkampagne keine Zahlung erhalten habe.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

„Es schmerzt mich, disqualifiziert zu werden, weil ich denke, der Löwe glaubt, dass jeder in seinem Zustand ist. Ich bekomme keine gelben Umschläge, das brauche ich nicht. Ich verdiene mein Geld mit dem Schweiß meiner Stirn und tue das aus Liebe zu Mexiko „, sagte der Komiker am 25. März in einem Interview mit Ciro Gómez Leyva.

Eugenio nutzte den Dialog auch, um klarzustellen, dass er zu einer Gruppe von Bürgern gehört, die sich Sorgen über die latente Gefahr des Regenwaldes der Halbinsel machen.

Er stellte auch klar, dass sie von niemandem eingestellt wurden: „Ich habe es immer gesagt, ich komme von keiner Partei, weder von der PRI noch von der PAN noch von MORENA. Ich komme aus Mexiko und mache das, weil Umweltschützer uns kontaktiert haben und die Einheimischen uns mit einem Hilferuf kontaktiert haben.“

Im Gegensatz zu AMLOs Worten bemerkte der Interviewte, dass sie nicht gegen den Maya-Zug sind, sondern nur gegen den kurzfristigen Wechsel der Route von Abschnitt 5 zu einem Ort mit dem längsten unterirdischen Fluss- und Cenotensystem der Welt. Ihr einziger Zweck ist es, die Arbeit in diesem Teil einzustellen, um einen Ökozid zu vermeiden.

