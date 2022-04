Von der Algebra bis zum Hausbau: Die kostenlosen Kurse der UNAM

Die Autonome Universität von Mexiko bietet eine Vielzahl kostenloser Online-Kurse an, die vom Finanzmanagement bis zur Ernährungssicherheit reichen. alles über eine Plattform namens Coursera, die über ein Bildungsmodell verfügt, das sich auf das Lernen und nicht so sehr auf die Zertifizierung konzentriert.

Coursera wurde 2011 von einer Gruppe von Akademikern der Stanford University entwickelt und revolutioniert die Zukunft vieler Schulen. Die Website arbeitet derzeit mit mehr als 200 führenden Universitäten und Unternehmen wie Google, dem Imperial College London, IBM, Illinois und Duke zusammen.

Um an den von UNAM angebotenen Kursen teilnehmen zu können, müssen Sie auf die Coursera-Plattform zugreifen und diejenige auswählen, die Ihre Aufmerksamkeit am meisten auf sich zieht. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, müssen Sie einige Ihrer persönlichen Daten registrieren, um sich zu registrieren. Nach der Registrierung müssen Sie wählen, ob Sie sich zertifizieren lassen möchten, nur dass dies eine symbolische Zahlung bedeutet. Wenn Sie nicht an einer Zertifizierung interessiert sind, fallen keine Kosten an. Sie können sie gemäß Ihrem Zeitplan belegen, sie sind zu 100% online und die meisten von ihnen sind spezialisierte Mittelstufenprogramme, die von Spezialisten in den von jedem Kurs angebotenen Fächern angeboten werden.

Einige Kurse, die Sie auf der von UNAM angebotenen Coursera-Plattform finden, sind folgende:

Coursera es un sitio digital dónde puedes encontrar una infinidad de cursos de diversos temas. Creada en 2011 por la Universidad de Stranford. Foto: UNAM

Android-Grundlagen

Die Programmiererin Anahí Salgado wird einen Kurs geben, um die anspruchsvollsten Android-Tools manipulieren und damit mobile Geräte entwickeln zu können Anwendungen. Es wird insgesamt vier Wochen dauern.

Persönliche Finanzen

Dieser Kurs wird auch von Norman Wolf del Valle für eine Dauer von drei Wochen unterrichtet. Die Teilnehmer erhalten ausreichende Instrumente, um eine gute persönliche Finanzplanung durchführen und ihre Bedürfnisse erfüllen zu können und das Ziel des Schutzes ihres Vermögens zu verstehen.

So bauen Sie Ihr Zuhause selbst

Unterrichtet von den Ingenieuren Ernesto René Mendoza Sanchez, dem Deutschen Lopez Rincon, Hector Guzman Olguin, Fernando Jaime Enriquez und Marco Tulio Mendoza Rosas. In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen und Verfahren, die Sie für den Bau Ihres Grundhauses benötigen. Die Dauer beträgt vier Wochen und ermöglicht es Ihnen, die Ihnen zur Verfügung stehenden Zeitpläne zu berücksichtigen.

Todos los cursos son proporcionados por profesionales del tema de cada curso. Podrás inscribirte gratuitamente a través de Coursera. Foto: Freepik

Finanzverwaltung und ihre Rolle im Unternehmen

Dieser Kurs hat eine Gesamtdauer von vier Wochen und wird von Norman Wolf del Valle unterrichtet. Es wird sich auf die Bereitstellung der Instrumente konzentrieren, die der Finanzverwalter benötigt, um zu verstehen, wie monetäre Ressourcen geplant und kontrolliert werden. Während der Sitzungen wird der Gegenvorschlag des angelsächsischen Modells, dh das Stakeholder-Modell, vorgestellt, sodass die Person, die an dem Kurs teilnimmt, eine breitere Sichtweise als die traditionelle hat.

Grundlegende Algebra

Der Kurs wird von Carlos Hernandez, Emma Lam und Elena de Oteyza gehalten. Die Dauer beträgt vier Wochen und konzentriert sich auf das Unterrichten von Algebra zum Verständnis der mathematischen Sprache, da dies für das Verständnis der Welt im täglichen Leben unerlässlich ist.

Los cursos gratuitos que puedes tomar en línea gracias a un programa ofrecido por la Universidad Autónoma de México. Foto: Freepik MAZKO VADIM

Lebensmittelsicherheit

Unterrichtet von Maestro Emanuel Picado Mata. Dieser Kurs, der vom Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) und der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko (UNAM) entwickelt wurde, zielt darauf ab, theoretische und praktische Instrumente zur Entwicklung und Umsetzung nationaler Strategien zur Ernährungssicherheit bereitzustellen. Der Kurs umfasst vier Module, die jeweils 10 Stunden pro Woche dauern.

Einführung in die audiovisuelle Produktion

Unterrichtet von Irene Anais Perada Aguado, Vicente Hinojosa Alarcón, Julio Cesar Perez Navarro. Der Kurs konzentriert sich auf die Vermittlung der grundlegenden Werkzeuge, um eine qualitativ hochwertige audiovisuelle Produktion von vier Wochen zu generieren.

