Video: Aida Victoria Merlano stellte klar, dass Biopolymere nicht injiziert wurden

Für die Anhänger von Aida Victoria Merlano ist es kein Geheimnis, dass die Barranquillera bestimmte ästhetische Berührungen erfahren hat, um ihre Figur zu verbessern, obwohl sie wiederholt klargestellt hat, dass der einzige chirurgische Eingriff, den sie an ihrem Körper hat, ihre Brustimplantate sind.

Seine Aufgabe in den sozialen Medien ist es, bestimmte Produkte zu empfehlen, um das Erscheinungsbild zu verbessern. Bronzer, Gesichtscremes, Sonnenschutzmittel für das Gesicht und andere Substanzen empfiehlt die Influencerin im Rahmen ihrer Arbeit in sozialen Netzwerken. Sie wurde jedoch kürzlich kritisiert, weil ihre Anhänger offenbar die Tensorfäden in ihrem Gesäß mit Biopolymeren verwechselt hatten, sodass Merlano herauskommen musste, um dies zu klären das missverstandene.

„Ich habe mir nie Biopolymere injiziert, noch bin ich herausgekommen, um sie zu empfehlen. Tatsächlich habe ich noch nie etwas getragen, um mein Gesäß zu vergrößern“, sagte Aida Victoria Merlano mit einem gewissen Unbehagen durch ihre „Instastories“.

In dem Clip, der vom Klatschportal „Tracing Famosos“ repliziert wurde, können Sie sehen, als die Tochter des ehemaligen Kongressabgeordneten Aida Merlano erklärte, wie das Verfahren an ihrem Gesäß durchgeführt wurde.

„Biopolymere sind injizierte Substanzen. Was ich mir selbst angetan habe, nennt man Spannfäden, eine Nadel mit einem aufgewühlten Faden - die Nadel tritt ein und der Faden bleibt drin - das Material ist Polydioxanon... Es ist ein Material, von dem wissenschaftlich erwiesen ist, dass es mit dem Körper kompatibel ist. Es ist ein Verfahren, um das Gesäß anzuheben und nicht zu erhöhen „, schloss seine Erklärung.

Hier ist der vollständige Inhalt von Aida Victoria Merlano :

Darüber hinaus fügte er hinzu, dass Spannfäden implantiert würden, um sein Gesäß anzuheben und ihnen ein besseres Aussehen zu verleihen

Am Ende ihrer Erklärung, wie die Technik, mit der sie ihr Gesäß geformt und angehoben hat, funktionierte, fügte die Barranquillera einen kurzen Text hinzu, um ihre Antwort auf das Thema zu ergänzen, das in ihren sozialen Netzwerken zu Kontroversen führte, nachdem sie von einem Anhänger darauf hingewiesen wurde, Praktiken zu empfehlen, die für den Körper von Frauen schädlich sind .

„Es hebt das Gesäß, verbessert sein Aussehen und für diejenigen von uns, die Sport treiben, hilft es uns, bessere Ergebnisse zu erzielen, weil es die Kollagenproduktion stimuliert“, sagte Aida Victoria Merlano auf ihrem Instagram-Account.

Aida Victorias Worte lösten schnell alle möglichen Reaktionen in sozialen Netzwerken aus, da sie von Klatschportalen repliziert wurden, in denen einige Kommentare Barranquillera kritisieren und Verfahren empfehlen, die auch von einigen Chirurgen nicht unterstützt werden, und andere sich über ihre Fähigkeit lustig machten, so fließend zu sprechen. auf der Thema, da er in fast 30 Sekunden seine Ideen klar ausdrücken konnte.

Andere Kommentare sind: „Ich habe das Video eines Chirurgen gesehen, der sich auf die Entfernung von Biopolymeren spezialisiert hat und in dem er niemandem empfohlen hat, Fäden zu spannen“; „Glauben Sie Influencern nicht, tschüss“; „Diese Frau ist schnell für alles, diese Influencer werden sogar zu Ärzten“; „So haben sie Jessica Cediel getäuscht“ ; „Wissenschaftlich alles, was Sie in Ihren Körper stecken, hat unter anderem Konsequenzen“.

Es ist erwähnenswert, dass die Influencerin über ihre sozialen Netzwerke in einer Runde von „Fragen und Antworten“ im vergangenen Juli 2021 ihren Anhängern mitteilte, dass andere Interventionen sie durchlief: Auftragen von Hyaluronsäure auf ihre Lippen und Botox auf Augenbrauen und Stirn, um Mimikfalten zu beseitigen.

