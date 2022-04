Uruguay hat den Einsatz von Masken und Quarantänen in Schulen beseitigt

La vuelta a las aulas de unos 178.000 estudiantes del país suramericano se produce tras culminar la suspensión que regía desde pasado 23 de marzo ante el crecimiento exponencial de la covid-19 en un contexto en que el número de contagios cae a la par de que crece el avance de la vacunación. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Nach der Ankündigung des uruguayischen Präsidenten Luis Lacalle Pou, in der er die Einstellung des Coronavirus-Gesundheitsnotfalls im Land festlegte, trafen sich die entsprechenden Behörden am Dienstag, um die in Schulen anzuwendenden Protokolle festzulegen.

Der Minister für Bildung und Kultur, Pablo da Silveira, der Minister für öffentliche Gesundheit, Daniel Salinas, der Präsident des Zentralen Direktoriums (Codicen) der Nationalen Verwaltung für öffentliche Bildung (Anep), Robert Silva, hat festgelegt, dass alle Quarantänen in Schulen ab dem nächsten April beseitigt werden 19.

Dieses Datum entspricht dem ersten Schultag nach der Tourismuswoche oder der Karwoche in Uruguay. Laut einer Pressekonferenz sind die einzigen Kinder, die nach diesem Datum unter Quarantäne gestellt werden müssen, Studenten mit Covid-Positivem.

In diesem Zusammenhang beschrieb der Leiter des Portfolios Bildung und Kultur diesen Schritt als „großartige Neuigkeiten“ und dass Uruguay dank dieser Maßnahmen in allen Zentren zu einer „normalen“ Situation zurückkehrt, berichtete Radio MonteCarlo.

Die Konferenzbehörden konsultierten, was im Falle eines Ausbruchs passiert, was zwei oder mehr Fälle mit epidemiologischem Zusammenhang bedeuten würde und ob gemäß den angegebenen Protokollen die Kinder, die Kontakt hatten, unter Quarantäne gestellt werden sollten. Sie antworteten, dass diese Schüler nichts dagegen unternehmen sollten und dass die Gruppe weiterhin problemlos funktionieren werde.

Da Silveira nahm das Wort „Ausbruch“ als Ausrede und erklärte, dass dieser Begriff nicht mehr verwendet werde, sondern über Menschen mit Symptomen gesprochen werde. Falls sie sie haben, wird empfohlen, dass der Schüler nicht am Unterricht teilnimmt, und wenn er dies tut, weil die Symptome mild sind, dies als Maske.

„Ich denke, wir erreichen die letzte Phase eines Weges, den wir seit 2020 zurückgelegt haben, als wir mit der Genehmigung von Betriebsprotokollen im Zusammenhang mit einer Pandemie begonnen haben. Und wir müssen weiterhin auf uns selbst aufpassen, die Regierung hat beschlossen, den Gesundheitsnotstand aufzuheben, und das sind gute Nachrichten für das Land und insbesondere für die Bildung. Das letzte, was wir noch hatten, ist das Problem der Quarantänen, als es in einer Klasse einen Ausbruch gab und das wird keine Quarantäne mehr sein. Ja, das Kind mit Symptomen muss nicht teilnehmen, und dem Rest wird auch empfohlen, im Falle eines Ausbruchs Masken zu tragen „, sagte da Silva und fügte hinzu, dass seit Schulbeginn im März dieses Jahres nur 1.900 Fälle bei Lehrbeamten, Nichtlehrern und Schülern festgestellt wurden.

Desde el comienzo de clases en marzo de este año se detectaron solo 1.900 casos entre funcionarios docentes, no docentes y alumnos Foto: Pablo Da Silveira - EFE/Raúl Martínez

„Hier werden wir mit einem Protokoll fortfahren, das Empfehlungen enthält, beispielsweise zur Belüftung. Wenn die Belüftung schlecht ist und viele Schüler im Klassenzimmer sind, wird die Verwendung von Masken empfohlen. Das Gleiche gilt für Agglomeration, wenn sie mit Schultransporten fahren, all diese Maßnahmen „, sagte er.

Er stellte auch klar, dass „was das Essen betrifft, wissen Sie, dass wir uns in allen Schulen normal entwickelt haben, in Mittelschulen wurde es normal entwickelt, wir haben Protokolle in den Kantinen, die flexibel sein werden, da sie nicht so viel Verteilung in Schichten haben werden“.

Er versicherte, dass Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, die sich an Studenten richten, weiterhin verpflichtet sind, Masken zu tragen. „Dies ist der einzige Fall, in dem die Verwendung von Masken für eine Weile obligatorisch sein wird. In den übrigen Fällen handelt es sich um eine Empfehlung, aber es ist keine Verpflichtung „, sagte er.

„Die Realität ist wie immer dynamisch. Die gute Nachricht ist, dass heute mit diesen Maßnahmen eine außergewöhnliche Zeit, in der unser Unterricht zwei Jahre gelebt hat, zu Ende geht, was schwierig war und ich denke, es ist Zeit zu danken. An Lehrer, nicht lehrende Beamte, Familienmitglieder und Schüler für die Verantwortung und Gelassenheit, mit der sie in diesen zwei Jahren umgegangen sind, und ich denke, sie nehmen den Hauptverdienst für die guten Vergleichsergebnisse, die wir in dieser schwierigen Zeit erzielt haben „, schloss der Minister von Bildung und Kultur.





