Haben Sie jemals gedacht, dass ein Käfig mit falscher Ausrüstung Heimvögel Krankheiten verursachen kann? Das kann passieren, wenn Sie ein künstliches Ersatzpaar oder einen Spiegel in den Käfig legen, damit sich der Vogel nicht allein fühlt. Heimvögel sollten nicht allein sein. Aber wer glaubt, ein Paar für seinen Sittich simulieren zu können, indem er einen Plastikvogel oder einen Spiegel im Käfig aufhängt, kann einen Fehler machen, da das Tier sogar krank werden könnte. Das Problem ist, dass der Einzelvogel den Plastikvogel oder sein Bild im Spiegel als eine Art Ersatz sieht, so das deutsche Fachmagazin „Wellensittich & Papageien“. Das Das gegenseitige Füttern ist Teil des natürlichen Verhaltens von Papageien- und Sittichpaaren. In diesem Fall könnte dies laut Experten dazu führen, dass der Einzelvogel den „Begleitvogel“ füttern möchte. Das übliche Verhalten ist, dass der Vogel das Futter aufstößt und es seinem Begleiter anbietet. Aber in dieser Situation würde ich es dem Plastikvogel oder dem Spiegel geben. Und aufgrund der mangelnden Interaktion regurgitierte der Einzelgänger mehr oder weniger unaufhörlich Futter, indem er es dem vermeintlichen künstlichen Begleiter anbieten wollte. Vogelexperten warnen davor, dass der kontinuierliche Würgereflex schließlich zu einer Reizung der Schleimhaut und damit zu einer Verringerung der Immunabwehr der Speiseröhre führen könnte. dpa