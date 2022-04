Schlechter Schlaf kann das viszerale Fett erhöhen, was zu Herzkrankheiten und Stoffwechsel führt

16-08-2021 Grasa visceral. SALUD @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass Schlafmangel das Risiko für Fettleibigkeit erhöht, sind die experimentellen Beweise begrenzt. Studien zeigen jedoch weiterhin, wie wichtig gute Schlafgewohnheiten für die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpergewichts sind, aber es bleibt noch viel zu lernen, wenn es darum geht, die Feinheiten dieser Beziehung zu verstehen.

Forscher der Mayo Clinic in den USA werfen ein neues Licht auf dieses Thema, indem sie demonstrierten, wie Schlafmangel den heimtückischen viszeralen Fettgehalt tief im Bauchraum erhöhen kann, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führt.

Eine lange Reihe veröffentlichter Forschungsergebnisse hat den Zusammenhang zwischen Schlafentzug und Fettleibigkeit und den damit verbundenen Erkrankungen beleuchtet. Dazu gehört auch, wie unregelmäßige Schlafmuster das Risiko für Bluthochdruck und andere Stoffwechselstörungen erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Herzerkrankungen verdoppeln können. In ähnlicher Weise haben Studien gezeigt, wie zusätzlicher Schlaf zu einem Kaloriendefizit führen und das Risiko für Fettleibigkeit bei Neugeborenen verringern kann.

Während sich in diesem Bereich wissenschaftliche Erkenntnisse ansammeln, weisen Forscher der Mayo Clinic darauf hin, dass keine spezifischen Studien zur Verteilung von Körperfett durchgeführt wurden. Seine Arbeit, die im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht wurde, konzentriert sich auf die Unterschiede zwischen subkutanem Fett, das sich unter der Haut befindet und einfach zu spüren ist, wenn eine Person kneift den Bauch und viszerales Fett, den unsichtbaren Typ tief im Bauch, der die Leber, den Darm und andere Organe umgeben kann.

Viszerales Fett macht bei den meisten Menschen nur etwa 10 Prozent des gesamten Körperfetts aus. Wenn es sich jedoch zu stark ansammelt, kann es eine unverhältnismäßige Rolle bei gesundheitsschädlichen Ergebnissen spielen. Dies liegt daran, dass große Mengen an Chemikalien produziert werden, die mit einer Vielzahl von Erkrankungen zusammenhängen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Atherosklerose, Typ-2-Diabetes, Leberversagen, Magen-Darm-Erkrankungen, Krebs und Asthma.

Se observó que los voluntarios consumían más de 300 calorías adicionales al día durante sus períodos de restricción del sueño (iStock)

Daher ist es wichtig, den viszeralen Fettgehalt zu kontrollieren. Als Ergebnis wurde die Mayo Clinic-Studie entwickelt, um zu untersuchen, wie Schlaf eine regulatorische Rolle spielen kann. Es umfasste 12 gesunde Menschen, die nicht fettleibig waren und in eine normale Gruppe aufgenommen wurden, die neun Stunden pro Nacht schlief, oder in eine eingeschränkte Gruppe, die zwei Wochen lang nur vier Stunden pro Nacht schlief. Dies geschah nach bestimmten Zeiten der Akklimatisierung und anderen Zeiten der normalen Schlafwiederherstellung, und dann tauschten die Gruppen nach einer Phase der Bleichgewohnheiten von drei Monaten ihre Schlafgewohnheiten aus.

Gruppen hatten jederzeit freien Zugang zu Nahrungsmitteln, und Wissenschaftler verfolgten ihre Energieaufnahme, ihren Verbrauch, ihr Körpergewicht, Appetit-Biomarker und ihre Fettverteilung durch CT-Scans. Es wurde beobachtet, dass Freiwillige während ihrer Schlafbeschränkung mehr als 300 zusätzliche Kalorien pro Tag konsumierten, während ihr Energieverbrauch gleich blieb. Dies führte zu geringen Gewichtszunahmen, aber einem Anstieg des viszeralen Fetts um 11 Prozent , sagten die Forscher.

„Die Ansammlung von viszeralem Fett wurde nur durch Computertomographie festgestellt und wäre ansonsten übersehen worden, zumal die Gewichtszunahme mit nur etwa 450 Gramm recht bescheiden war“, erklärte Naima Covassin, die die Studie leitete. Gewichtsmessungen allein wären fälschlicherweise beruhigend in Bezug auf die gesundheitlichen Folgen eines unzureichenden Schlafes.“

Die Studie wurde entwickelt, um unregelmäßige Schlafmuster zu replizieren, die Schichtarbeiter ertragen konnten, wobei Phasen unzureichender Ruhezeiten mit normalen Ruhezeiten durchsetzt waren. Wichtig ist, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass die Auswirkungen auf das viszerale Fett über Perioden mit unzureichendem Schlaf hinaus bestehen bleiben, selbst wenn das Körpergewicht abnahm, was kumulative Auswirkungen haben könnte , wenn diese Schlafmuster über mehrere Jahre andauern.

Los patrones de sueño irregulares pueden elevar el riesgo de hipertensión y otros trastornos metabólicos y duplicar la posibilidad de padecer enfermedades del corazón

„Normalerweise lagert sich Fett bevorzugt subkutan oder unter der Haut ab“, sagte Virend Somers, ein weiterer Hauptforscher in der Studie. Unzureichender Schlaf scheint jedoch Fett in das gefährlichste viszerale Kompartiment umzuleiten. Wichtig ist, dass das viszerale Fett weiter zunahm, obwohl während des Erholungsschlafs die Kalorienaufnahme und das Gewicht abnahmen . Dies deutet darauf hin, dass unzureichender Schlaf ein bisher nicht erkannter Auslöser für die viszerale Fettablagerung ist und dass die Erholung des Schlafes zumindest kurzfristig die viszerale Fettansammlung nicht umkehrt „, schloss er.

