Puro Sentimiento: Prominente zeigen sich nach dem Busangriff in der Panamericana Sur solidarisch mit der Gruppe

Die Frauengruppe Puro Sentimiento unter der Leitung von Pamela Franco berichtete über ihre sozialen Netzwerke, dass die Der Bus, in dem die Musiker reisten, wurde von einer Gruppe Demonstranten gesteinigt. Der Vorfall ereignete sich an diesem Mittwoch, dem 6. April, gegen 5 Uhr morgens in km 273 der Panamericana Sur.

Laut dem Orchester auf seinem Instagram-Account kamen Agenten der peruanischen Nationalpolizei am Tatort an, um den Mob mit Tränengas zu zerstreuen. Nichts davon half jedoch aufgrund der großen Anzahl von Demonstranten, die das Gebiet übernahmen, sodass die Musiker keine andere Wahl hatten, als im Fahrzeug zu bleiben.

In jüngsten Aussagen von Christian Dominguez, Inhaber der Gruppe, gelang es einigen Künstlern, aus dem Bus auszusteigen, um nach Lima zu laufen. Einer von ihnen, Edwin Coto, hatte jedoch nicht so viel Glück, weil er mit einem Stein im Kopf getroffen wurde. Im Moment wird ihm in einer örtlichen medizinischen Stelle geholfen.

Die Bilder der Gewalt überraschten nicht nur die Dirigenten von América Hoy, sondern auch verschiedene Persönlichkeiten aus der Kunstszene, die ihre Solidarität mit Puro Sentimiento und den verletzten Musikern bekundeten, die aufgrund der Stillstand von Trägern.

Gabriela Herrera, eine Teilnehmerin von Esto es Guerra, sprach sich in ihren Instagram-Geschichten aus, um die Einstellung zu fordern von Gewalttaten bei Demonstrationen. „Protest ist eine gerechte und friedliche Sache, okay, aber Vandalismus und Gewalt durch Pseudo-Demonstranten sind es nicht.“

„Meine volle Solidarität mit den Musikern des Puro Sentimiento Orchesters, die bei ihrer Rückkehr nach Lima an der Straßensperre in Ica gestrandet sind. Ich hoffe, dass die Behörden in dieser Angelegenheit Maßnahmen ergreifen und dass das volle Gewicht des Gesetzes auf sie fällt „, sagte das Reality-Mädchen.

Gabriela Herrera se solidariza con los músicos heridos de Puro Sentimiento. (Foto: Instagram)

Eine weitere Person, die sich mit Puro Sentimiento solidarisch zeigte, war Carla 'Cotito' Rueda, die auf Instagram schrieb: „Nein zur Gewalt! Nichts rechtfertigt Gewalt. Sie wollen einfach nur nach Hause zurückkehren, genau wie die anderen Menschen, die arbeitslos sind.“

Carla Rueda pide que cese la violencia en las protestas. (Foto: Instagram)

Die Moderatoren von America Hoy, Janet Barboza, Ethel Pozo und Brunella Horna, beklagten die Situation, die Domínguez 'Gruppe durchmacht er konnte die Tränen am Set nicht ertragen, als er sich bei den verletzten Musikern entschuldigte.

„Wir stimmen den Demonstrationen zu, dass die Forderungen gehört werden müssen, aber Gewalt ist nicht der richtige Weg. Das wird zu nichts führen, das ganze Land denkt genauso. Es tut uns als Peruaner weh, aber Gewalt ist nicht der richtige Weg „, sagte Gisela Valcárcels Tochter.

GROSSE WIRTSCHAFTLICHE VERLUSTE

Während seiner Erklärung in America Today wurde Christian Dominguez gefragt, wie viel er für die Behebung der Mobilität ausgeben werde, worauf er antwortete: „Es wird sehr teuer sein, und das Traurigste ist, dass wir uns nach und nach erholt haben. Man weiß nicht, wie schrecklich es war (etwas über den Angriff zu erfahren), nicht nur wegen der Verluste, darüber nachzudenken, wie es den Menschen im Inneren geht.“ Zu diesen Kosten kommt hinzu, was er entwickelt hat, damit seine Musiker essen und trinken können, während sie in Ica gestrandet sind.

Ebenso konnte er seine Tränen nicht zurückhalten, als er sich bei der Familie seiner Musiker entschuldigte, da einige von ihnen, darunter sein Sicherheitsmitglied, tagelang im Bus geblieben sind.

„Luchito, er weiß, dass er sich um uns alle kümmert, wir sind 50 Leute, die sich um uns kümmern, danke dafür, er ist auch Vater einer Familie, er kann gehen, aber er ist da, er bleibt und beruhigt sich. Danke dafür, das Unternehmen dankt Ihnen enorm, den Musikern, tausend Entschuldigungen „, sagte er mitten im Weinen.

