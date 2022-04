Mario Delgado drängte darauf, Konservative und Wahlbehörden bei der Widerrufung des Mandats zu „besiegen“

Wenige Tage nach dem Widerruf des Mandats hat die Nationale Erneuerungsbewegung (Morena) eine intensive Kampagne gestartet, um darauf zu drängen, dass Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) im Amt bleibt.

Mitglieder der Kirschpartei, darunter der nationale Führer selbst, Mario Delgado Carrillo, nutzten ihre Reisen und Räume, um diese demokratische Übung zu unterstützen, die seit dem Anlass, als sie angesprochen wurde, endlose Zweifel aufwarf.

Bei dieser Gelegenheit versicherte die Morenista während einer Arbeitsreise in Culiacán, Sinaloa, den Bürgern, dass die Teilnahme an der Abstimmung am kommenden Sonntag des 10. April einen weiteren Schritt für Mexiko darstellt, um in einer „wahren Demokratie“ zu leben.

Delgado Carrillo forderte, die Konservativen und die Wahlbehörden wie das INE zu „besiegen“, die um jeden Preis versuchten, diese Volkskonsultation zu boykottieren, die trotz aller Hindernisse in voller Normalität stattfinden wird.

Mario Delgado aseguró que en la votación se pone en riesgo todo lo obtenido por la 4 T (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

„Die Menschen in Mexiko wollen in Demokratie leben, und es gab viele Kämpfe, die Kämpfe, mit denen wir konfrontiert waren, um in einer echten Demokratie zu leben. An diesem Sonntag haben wir noch einen Kampf vor uns, wir müssen die Konservativen besiegen, aber wir müssen auch sagen, dass wir eine Wahlbehörde besiegen müssen, die entschlossen ist, dieselben Leute wie immer zu vertreten, die der Vergangenheit „, sagte der Führer von Morena.

Später wies der Militante darauf hin, dass die Menschen in demselben Geist, den sie 2018 gezeigt haben, an diesem Sonntag zur Wahl gehen und im Kampf um das Leben in einer echten Demokratie „keinen Schritt zurücktreten“ sollten. Darüber hinaus werden sie dem Präsidenten alle Unterstützung zeigen, die er im Land hat.

Er fügte hinzu, dass alles, was die vierte Transformation (Q4) in den letzten drei Jahren seines Mandats erreicht hat, ebenfalls auf dem Spiel steht. Er hob auch alle Errungenschaften des Tabasqueño hervor, den er als Präsidenten einstufte, die „wir schon lange nicht mehr hatten“.

„Was am 10. April auf dem Spiel steht, ist alles, was in dieser vierten Transformation erreicht wurde, dass wir weiterhin diejenigen unterstützen, die sie am dringendsten benötigen, dass Infrastrukturarbeiten in Rekordzeit gebaut werden, dass es keine Korruption mehr gibt. D er hat versprochen, dass alles, was Andrés Manuel versprochen hat, wahr geworden ist. Es ist lange her, dass wir in Mexiko sein Wort gehalten haben, dass er auf der Seite des Volkes stand „, sagte der Morenista-Führer.

Mario Delgado aseguró que los conservadores y autoridades electorales quisieron sabotear la consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Mario Delgado erklärte, dass alle Fortschritte dieser Regierung ohne Erhöhung der Steuern und ohne Benzin erfolgten, weil er sagte, „jetzt wird es mit Ehrlichkeit und ohne Korruption regiert“, eine Situation, die die Opposition stören würde, weil seit dem vierten Quartal „ihnen der Diebstahl ausgegangen ist“.

Schließlich wies der Partisanenpräsident darauf hin, dass die von Tabasqueño angeführte politische Bewegung versucht, dem Volk die gesamte Macht zu geben, damit es wie jetzt Präsidenten wählen und entfernen kann In den bevorstehenden Bemühungen wird es nicht wieder Führer geben „wie zuvor: Diebe, Korrupte oder Mörder“, sagte Delgado Carrillo.

Trotz dieser vom Präsidenten von Morena hervorgehobenen Aspekte gab es mehrere Kontroversen um den Fall, da die Anhänger von AMLO alles getan haben, um auf den Widerruf des Mandats zu drängen, bis sie die vor einiger Zeit verabschiedeten Gesetzgebung geändert haben.

Ungeachtet des geringen Budgets, das das Nationale Wahlinstitut in diesem Jahr erhalten hat und für das die Volkskonsultation aufgrund fehlender Ressourcen ausgesetzt wurde, hat es alles getan, um es zu entwickeln, auch wenn dies für den Präsidenten und andere Beamte nicht so war.

