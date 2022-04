Lydia Cacho sympathisierte mit Sasha Sokol nach einer neuen Botschaft gegen Luis de Llano: „Zähle auf mich“

Die Journalistin Lydia Cacho drückte ihre Solidarität mit der Sängerin und Schauspielerin Sasha Sokol aus, um eine neue Botschaft als Antwort auf die Erklärung des Produzenten und Kreativen Luis de Llano zu veröffentlichen, in der sie versicherte, dass „er kein Verbrechen begangen hat“, nachdem er eine Beziehung hatte, als die Der ehemalige Timbiriche war minderjährig und 39 Jahre alt.

Fast einen Monat nach dem Start einer Reihe von Schildern, in denen Luis de Llano die Aussagen während eines Interviews mit Yordi Rosado ablehnte, nutzte die Sängerin erneut ihre sozialen Netzwerke, um sicherzustellen, dass der Produzent in der Erklärung, die sie am 30. März teilte, nicht die Wahrheit sagte und warnte ihn: „Wir sehen uns in die Gerichte“.

Angesichts dessen schickte die mexikanische Journalistin Lydia Cacho ihr nach der langen Nachricht, die Sokol auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, eine Unterstützungsbotschaft: „Zähle auf mich, liebe Sasha. In der Tat sind es die Handlungen des Pädophilen, die es versenken, nicht der Mut des Opfers.“

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

Diejenige, die zu ihr kam, war die Schauspielerin und Moderatorin Rebecca de Alba und kommentierte: „Immer bei dir“. Nicht nur Prominente füllten die Netzwerke mit Kommentaren zur Unterstützung des ehemaligen Timbiriche, da Hunderte von Internetnutzern Sokol Respekt und Zuneigung zum Ausdruck brachten.

„Lass Gerechtigkeit geübt werden und bezahle für das begangene Verbrechen“, „Ich bewundere Sie sehr für Ihren Mut“, „Möge dies nicht ungestraft bleiben“, „Alle, die Halt die Klappe und habe dich nicht von diesem Raubtier abgewiesen, der so schuldig war wie er. „, „Du bist ein echter Mopp und ein Vorbild für alle“, waren einige der Nachrichten, die Sokol von Instragram-Benutzern erhielt.

„Seit meinem Kommuniqué vom 8. März ist fast ein Monat vergangen. Ich dachte, ich müsste nicht mehr darüber sprechen, aber die Umstände lassen mir keine Wahl. Luis lügt, als er meine Eltern einbeziehen will und sagt, dass die Beziehung „transparent“ sei. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Transparenz? Ist es ernst? Meine Eltern erfuhren zwei Jahre nach Beginn von der Beziehung. Ich wiederhole, als es anfing, war ich 14; als sie herausfanden, dass ich mich 16 näherte. Wie konnten sie etwas zustimmen, von dem sie nicht wussten, dass es existiert? „, begann in dem neuen Text, der am Dienstag, dem 5. April, veröffentlicht wurde.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Sokol versicherte, dass ihre Mutter, die verstorbene Magdalena Cuillery, den Produzenten jedoch mit den Auswirkungen des Rechts konfrontiert habe Der Prozess führte dazu, dass sie von einer möglichen Klage ablehnte.

„Natürlich dachte meine Mutter darüber nach, Luis de Llano strafrechtlich zu verklagen. Anwälte schreckten sie mit denselben Argumenten ab, die so viele Menschen daran hindern, sich vor Missbrauch zu verteidigen: Mangel an angemessener Gesetzgebung, Stigmatisierung, Angst, Scham. Sie entschied sich für Luis und er versprach, sich von mir fernzuhalten. Er brachte mich sofort aus Timbiriche heraus, indem er mich ins Internat im Ausland schickte „, fügte er hinzu.

Nach den Aussagen der ehemaligen Timbiriche gelang es De Llano, heimlich von ihren Verwandten mit ihr in Kontakt zu bleiben.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

„Wie kann man eine fast vollständig verborgene Beziehung als „transparent“ bezeichnen? Ich habe Beweise für alles, was ich sage. Das tut er nicht, da sie nicht existieren.“

Sasha stellte sich demjenigen gegenüber, der ihre Mutter für das kritisierte, was sie mit Luis de Llano lebte, sogar für das, was sie als „Pflege“ bezeichnete. Schließlich warnte Sasha Sokol den Produzenten scharf: „Was ich getan habe, um die Wahrheit zu teilen, war nicht mit der Absicht, Luis zu steinigen. Er ist für seine Taten gesteinigt. Luis: Zu glauben, dass Sie nicht unmoralisch gehandelt haben, ist unmoralisch. Wir sehen uns vor Gericht.“

