Juliana und Yina Calderón und ihr Witz über Andrea Valdiri und Felipe Sarumas Einladung zur Ehe

In diesen frühen Apriltagen haben Andrea Valdiri und Felipe Saruma aufgrund ihrer Ehe zwischen sozialen Netzwerken und Medien stärker geklungen. Tatsächlich hat die Verteilung der Einladungen zur Hochzeit, ab der das für die Realisierung gewählte Datum noch nicht verlängert wurde, bereits begonnen, und Social-Media-Persönlichkeiten wie Shujam Valdiri, Schwester des Barranquilla-Influencers, berichtete darüber, wie die Einladung aussah.

Alles besteht also aus einer braunen Schachtel mit zwei Buchstaben „A“ auf dem Umschlag, die Initiale der Namen von Andrea Valdiri und Andrés Felipe Camargo Gonzáez (Vorname von Felipe Saruma). Im Inneren befindet sich eine Art Karte aus Glas mit der Aufschrift „Andrea und Andrés... Mit Gottes Segen haben wir die Geste, sie zu unserer Ehe einzuladen.“ Im Gegenzug gibt es auch einen Umschlag, mit dem mitgeteilt wird, dass die Hochzeit ein Schauer von Umschlägen sein wird.

Darüber hinaus enthielt die Einladung auch eine Flasche Whisky, insbesondere Blue Label.

Angesichts der Tatsache, dass Andrea Valdiri und Felipe Saruma anfingen, Einladungen zu ihrer Ehe zu verteilen, teilte Juliana Calderón - Yinas Schwester - heutzutage einige Instagram-Geschichten als Witz zu diesem Thema mit. Im Laufe der Bilder sagt er also: „Sie werden es nicht glauben, aber ich habe bereits die Einladung von Miss Andrea Valdiri und Felipe Saruma zur Heirat erhalten... sie sagen, sie hätten uns keinen Drink geschickt, weil wir viel getrunken haben, also aguita“.

So zeigte Juliana humorvoll eine Flasche Wasser mit einer Karte, die die folgende Botschaft in schwarzer und roter Markierung enthält: „Juliana und Yina laden Sie zu unserer Hochzeit ein, Andrea Valdiri“.

Yina Calderón ihrerseits teilte ein Fragment des Chats, das sie mit ihrer Schwester geführt hatte, in dem sie sich fragten, wie sie sich für die Veranstaltung kleiden könnten. Derzeit ist nicht bekannt, dass Andrea Valdiri etwas über diese Veröffentlichungen der Calderón-Schwestern gesagt hat.

In der Welt der Influencer gab es keinen Mangel an Reibung und Rifirrafes, zum Beispiel hatten Yina Calderón und Andrea Valdiri einige öffentliche Meinungsverschiedenheiten. Um es in einen Zusammenhang zu bringen: Im vergangenen Januar berichtete der ehemalige Star unseres Fernsehers über ihre kritische Meinung zu den letzten plastischen Operationen, die die Barranquilla-Tänzerin durchgeführt hatte:

„... Ich bewundere Andrea, sie ist eine Unternehmerin, nach vorne geworfen, einfach, ich muss ihr viel lernen, aber sie wurde fett, sie wurde fett, dieser Chirurg ist nicht mit dem Respekt des Chirurgen... aber er hat ihr Fett hinterlassen... Operation und Gespräche gingen verloren, es ist die Wahrheit „, waren Calderóns Worte zu der Zeit ausgedrückt aus ihre Netzwerke sozial.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichte Andrea Valdiri ihre jeweilige Antwort auf Yina Calderóns Kritik an ihr und ihrem plastischen Chirurgen, unter denen sie sagte: „... Du Du hast mir immer gesagt, dass du mich und Tausende von Dingen bewundert hast, aber sei nicht scheinheilig, weil du deine Zunge nicht verbindest mit deinem Gehirn sagst du eine Sache, aber du denkst eine andere. Sie qualifizieren die Arbeit eines Chirurgen, wenn Sie nur einen einzigen Prozess gesehen haben... Wenn Sie soziale Netzwerke haben, nutzen Sie sie für immer, nicht um sie zu zerstören...“

