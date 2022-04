Julián Zucchi erinnert sich an die Zeit, als Pedro Castillo darum bat, gegen die peruanische Regierung zu marschieren

Der Marsch auf der Plaza San Martín auch Stillstand von Trägern und der obligatorische soziale Immobilisierung, die in der Nacht verordnet wurde vom letzten Montag, dem 04. April, für diesen Dienstag, den 5. April, war er in der Botschaft von Präsident Pedro Castillo an die Nation keinem peruanischen Staatsbürger oder Ausländer fremd, der lebt in Peru.

Dies ist der Fall des Argentiniers Julián Zucchi, der sich der langen Liste von Persönlichkeiten des peruanischen Showbusiness, die sich zur nationalen Situation geäußert haben. Während das Ehepaar aus Jeddah Eslava betonte, dass sie nie in die politischen Entscheidungen des Volkes involviert waren, diesmal kann kein taubes Ohr drehen.

„Sie wissen, dass ich mich normalerweise nicht in die Politik einlasse, ich fühle mich nicht als Experte. Ich bin nur ein weiterer Bürger. Ich habe mich in der zweiten Runde nicht einmal engagiert, weil die Wahlfreiheit den Menschen gehörte und die meisten Castillo wählten und ich respektiere ihn „, begann der Schauspieler in den Geschichten auf seinem offiziellen Instagram-Account zu sagen.

Sie zögerte jedoch nicht, ihren mehr als 1 Million Followern ein Video mitzuteilen, das von einem Benutzer auf TikTok gepostet wurde und in dem der derzeitige Präsident der Republik als Anführer angesehen wird.

„Es tut weh, dass die Leute auf die Straße gehen müssen, damit etwas passiert, aber es ist einige Zeit her, dass Herr Castillo danach gefragt hat“, sagte die frühere Reality-Show und ging dann an Pedro Castillos Video weiter.

Wie zu sehen ist, lud der derzeitige Präsident Bürger aus ganz Peru ein, auf die Straße zu gehen, um gegen die Regierung zu protestieren, um die Korrupten zu „entfernen“, als er nur eine Person des Volkes war.

„Meine Rolle ist es, Menschen zu unterhalten und aufzuheitern, aber ich fühle mich verpflichtet, nicht stumm zu sein und zu sagen, was ich fühle“, fügte der Schauspieler hinzu, der betonte, dass das Chaos in Lima ihn verletzen würde, weil er kurz davor steht, ein Stück zu veröffentlichen.





