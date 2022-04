Ica: So wurde der Waffenstillstand geschlossen, um den Verkehr auf dem Pan-American Highway South zu befreien

Ein vorübergehender Waffenstillstand. Landarbeiter und Transportarbeiter aus der Region Ica einigten sich mit der Polizei und beschlossen um den Durchgang zu ermöglichen, für einen Zeitraum von zwei Stunden (bis zu 14 Uhr) von Bussen, Lastwagen und Privatfahrzeugen, die seit Montag, 4. April, auf dem Pan-American Highway South gestrandet waren.

Die Straßen wurden in den Gebieten Chinatown bei Kilometer 278 und Expansión bei Kilometer 290 am Eingang zum Bezirk Salas-Guadalupe eröffnet.

WIE IST DER WAFFENSTILLSTAND ZUSTANDE GEKOMMEN?

Wie Sie sich erinnern, begann am vergangenen Sonntag um 11:50 Uhr abends ein Streik von Schwerlasttransportern aufgrund des Treibstoffanstiegs, der am Dienstagabend enden sollte. Das Maß an Gewalt wurde jedoch auch von Landwirten in der Region ergriffen, die gegen den Preisanstieg einiger Lebensmittel protestieren.

Aus diesem Grund versuchten die Demonstranten am frühen Mittwoch, als die Polizei versuchte, die Gleise zu räumen, erneut, die Gleise zu nehmen, und die Konfrontation mit den Strafverfolgungsbeamten begann. Die Polizei war den Demonstranten unterlegen, die bei den Kilometern 278 (Chinatown) und 290 (Erweiterung) die Straße einnahmen.

Am Morgen wurde der Angriff in mehreren interprovinziellen Transportbussen aufgezeichnet. Einige Passagiere berichteten sogar, dass sie ausgeraubt und geplündert worden waren.

Es kam zu neuen Zusammenstößen mit der Polizei und ein 24-jähriger Verstorbener (Yonhy Quito Contreras) wurde als Folge eines Aufpralls auf den Kopf registriert.

Darüber hinaus gab es auch Angriffe auf die Polizeistation von Villacuri (Kilometer 276), die sie zu verbrennen versucht hatten, aber der Polizei gelang es, den Polizeiposten zu verteidigen und an den Dialog zu appellieren.

Nach einigen Stunden der Gespräche beschlossen die Demonstranten, die Straße für zwei Stunden zu öffnen. Sie erklärten, dass sie hoffen, mit einem Staatsminister zu sprechen, um Lösungen zu finden, und forderten unter anderem die Schließung des Kongresses.

Manifestantes en Barrio Chino, Ica. | Imagen: Latina Noticias

Die Führer bestritten, dass sie die Ausreden heute Morgen verursacht haben, und prangerten an, dass diese Gewaltakte von Infiltratoren ausgeführt wurden.

INNENMINISTER IN ICA

Der Innenminister Alfonso Chávarry berichtete, dass er in diese Stadt reisen werde, um die Arbeit der Polizeibeamten zu verstärken.

Der Innenleiter sagte, er sei mit 150 Agenten der Nationalen Direktion für Spezialoperationen (Dinos) unterwegs, die die Truppen in der Region angesichts von Straßenblockaden einiger Vandalen unterstützen werden.

Mittags flog Alfonso Chávarry bereits über das Gebiet und sprach mit den Demonstranten.

A bordo de un helicóptero, el titular del Mininter reconoce los daños provocados en la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino.

SIE BITTEN UM EINGREIFEN

Auf der anderen Seite forderte der Präsident der Kammer für Tourismus und Außenhandel von Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, die Probleme auf dem Panamerikanischen Highway South so schnell wie möglich zu beenden, um die Region in all ihren Gebieten nicht zu beeinträchtigen.

Er erklärte, dass diese Situation Paracas zwar nicht besonders betrifft, da die Probleme weiter südlich liegen, dies jedoch nicht ein schwerwiegenderes Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden verhindert, selbst bei nachrichtendienstlichen Strategien zur Erfassung der Vandalen, die für die Zerstörung der Maut in der Gebiet von Chinatown, Kilometer 278.

