Ica: Neue Straßensperren und Zusammenstöße wurden im Panamerikanischen Süden verzeichnet

Bei Kilometer 278 des Panamerikanischen Südens, in der Nähe des Eingangs zur Stadt Ica, Arbeiter im Agro-Exportsektor nahm die Straße, um den Durchgang von Fahrzeugen zu verhindern, und konfrontierte Polizisten die versuchten, das Gebiet zu räumen. Es wurden auch Gewalttaten gegen grenzüberschreitende Transportbusse und schwere Lastwagen registriert, die vorbeifahren wollten.

Es sei darauf hingewiesen, dass am vergangenen Sonntag am 4. und 5. April ein Stillstand der Fluggesellschaften gefordert worden war. Es wurde erwartet, dass die Straßen an diesem Mittwoch freigegeben werden. Arbeiter im Agro-Exportsektor beschlossen jedoch, den panamerikanischen Süden auf unbestimmte Zeit zu blockieren.

Zu ihren Forderungen gehören die Senkung der Kraftstoffpreise, die Produktkosten im Korb der Grundfamilie und der Präsident Pedro Castillo Dialog mit ihnen erkennen seitdem nicht die mit der Regierung getroffenen Vereinbarungen an, die ihrer Ansicht nach von anderen Gewerkschaften getroffen wurden, die sie nicht vertreten.

Zuvor hatte die Polizei bereits Kilometer 300 des Panamerikanischen Südens geräumt. Am Kilometer 278, auf der Höhe des als Chinatown bekannten Gebiets, stießen sie jedoch auf neue Streikposten von Demonstranten.

Laut einem Bericht von América Noticias haben Demonstranten einige Schwerlastfahrer gezwungen, mit ihren Fahrzeugen die Gleise zu blockieren.

Im Moment versuchen 300 Truppen, die Strecke zu räumen. Viele Busse haben es vorgezogen, umzudrehen und den Kämpfen zu entkommen.

