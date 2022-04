Fernando Belaunzarán verglich AMLO mit Alfredo Adame: „Es ist näher daran, das beste Karate zu sein“

Fernando Belaunzarán, Mitglied der Nationalen Aktionspartei (PAN), verglich Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mit dem Schauspieler Alfredo Adame, der am Nachmittag des 5. April erneut etwas zu besprechen gab für die Hauptrolle in einem anderen Kampf während einer Pressekonferenz.

Über seinen offiziellen Twitter-Account, eine Plattform, auf der er seine Unzufriedenheit mit der Leistung von López Obrador als Chief Executive zum Ausdruck gebracht hat, sein Nationenprojekt, das sich selbst als Vierte Transformation (Q4) bezeichnet hat, und die Partei, die ihn zum Nationalpalast, Movement for National, geführt hat Regeneration (Morena)); Der Panista schlug den Tabasqueño an, indem er seine Rolle als Präsident mit dem Kampf des ehemaligen Dirigenten des Morgens Hoy verglich.

„Ich möchte dich nicht deprimieren, Freunde von Pejistas, aber Alfredo Adame ist näher daran, das beste Karate der Welt zu sein als @lopezobrador_, um der beste Präsident Mexikos zu sein. Dinge wie sie sind „, schrieb Fernando Belaunzarán in sozialen Netzwerken.

El militante de Acción Nacional comparó a López Obrador con el conductor de "Hoy" (Foto: Twitter)

Am Nachmittag des 5. April wurde Alfredo Adame zum Ziel der Kritik, da er über soziale Netzwerke versuchte, den Anwalt des Geisterjägers Carlos Trejo, mit dem er mehrere Zusammenstöße in den Medien hatte, zu konfrontieren, soweit er einem Schlagkampf zugestimmt hatte zwei Gelegenheiten, die nicht realisiert werden konnten.

Der Anwalt mit dem Nachnamen Montalvo beschuldigte Adame, derjenige gewesen zu sein, der nicht zu der berühmten Schlacht im August 2019 aufgetaucht sei, die sogar „Kampf des Jahrhunderts“ genannt wurde.

Danach rief der gesetzliche Vertreter der Ghostbusters dem Schauspieler zu: „Sie waren derjenige, der bei der Pressekonferenz nicht aufgetaucht ist.“

Adame stand von seinem Platz auf und ging gegen ihn zu. Trotz des Versuchs anderer Leute, ihn aufzuhalten, stolperte der Schauspieler über einige Stühle und wandte seine berühmte „Fahrradkick“ -Technik an, um nicht von Montalvo getroffen zu werden.

Alfredo Adame intetó replicar sus famosas patadas de bicicleta en otra pelea fallida (Foto: Captura de pantalla)

Andererseits war es nicht die einzige Veröffentlichung, in der sich Fernando Belauzarán gegen López Obrador aussprach. Später bat er den Vorstandsvorsitzenden, Beschwerden von Prominenten zu behandeln, die sagten, sie seien besorgt über den Bau von Abschnitt 5 des Maya-Zuges, einem der Flaggschiffprojekte der AMLO-Administration.

„Hören Sie ihnen zu, Präsident @lopezobrador_, sie sind mexikanische Staatsbürger, die ihre berechtigte Besorgnis äußern, um irreparablen Schaden zu vermeiden. Disqualifizieren oder verleumden Sie sie nicht, sie sind nicht Ihre Feinde. Sie fordern einen Dialog zwischen Experten und Umweltverträglichkeitsstudien „, schrieb der Panista und reagierte auf einen Beitrag des Schauspielers und Produzenten Eugenio Derbez, einer der mexikanischen Unterhaltungsfiguren, die an der Kampagne „Sélvame del Tren“ teilgenommen haben.

„Wir wollen nur gehört werden und dass sie die Meinungen von Wissenschaftlern, Umweltschützern und Menschen in der Region berücksichtigen. Der ökologische Schaden wäre IRREVERSIBEL „, sagte der Komiker.

Eugenio Derbez volvió a hablar del Tren Maya (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Die Dolmetscherin von Ludovico P.Luche, Natalia Lafourcade, Kate del Catillo, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón und Rubén Albarrán waren einige der Prominenten, die über den Bau des Maya-Zuges unglücklich waren.

In einem Video, das am 22. März in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, äußerten Prominente ihre Besorgnis über das Fällen von Bäumen in der Region sowie die wahrscheinliche Zerstörung des größten unterirdischen Flusssystems der Welt. Darüber hinaus warfen sie vor, dass die Änderungen ohne Rücksprache mit den Bürgern oder Durchführung der entsprechenden Folgenabschätzungen vorgenommen wurden.

LESEN SIE WEITER: