Enrique de la Madrid versicherte, dass die Elektrizitätsreform von AMLO „gegen internationale Verträge verstößt“

Enrique de la Madrid, Sohn des ehemaligen Präsidenten Miguel de la Madrid (1982-1988), sagte, dass die von Andrés Manuel López Obrador (AMLO) geförderte Elektrizitätsreform „gegen internationale Verträge über Handel, Investitionen und Umwelt verstößt“.

Über seinen Twitter-Account vertraute der Sohn des ehemaligen Präsidenten darauf, dass der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) „unsere Rechte verteidigen“ werde.

„Wie könnte argumentiert werden, dass das Electricity Industry Act die Verfassung respektiert, wenn es gegen internationale Handels-, Investitions- und Umweltverträge verstößt und dadurch unsere Arbeitsplätze und Löhne schädigt? Wir sind zuversichtlich, dass @SCJN unsere Rechte verteidigen wird „, schrieb der Sohn des ehemaligen Präsidenten in den sozialen Medien.

Darüber hinaus gab die US-Handelsvertreterin Katherine Tai an, dass die Elektrizitätsreform US-Investoren einem Risiko von 10 Milliarden US-Dollar aussetzt. Diese Informationen wurden ihm am 31. März in einem Brief an die Leiterin des mexikanischen Wirtschaftsministeriums, Tatiana Clouthier, vorgelegt.

In dem Dokument heißt es, dass die Unternehmer der US-Regierung und des Energiesektors im nördlichen Land ihre Besorgnis über die Reform geäußert haben, die López Obrador und die Mitglieder seines landesweiten Projekts namens Vierte Transformation (Q4) aus ihren Schützengräben gefördert haben.

Tai bestand auch darauf, „die sie betreffenden Maßnahmen auszusetzen und sicherzustellen, dass die Rechte von US-Investoren und Exporteuren geschützt werden“.

„Im Geiste der Kameradschaft und des anhaltenden ernsthaften Wunsches, unsere gemeinsame Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, möchte ich Sie darüber informieren, dass ich alle im Rahmen des T-MEC verfügbaren Optionen prüfen werde, um diese Bedenken auszuräumen“, heißt es in der Erklärung von Katherine Tai gegenüber dem mexikanischen Beamten.

Darüber hinaus verschob der SCJN das Projekt von Ministerin Loreta Orttiz auf Donnerstag, den 7. April, mit dem vorgeschlagen wurde, die Verfassungsmäßigkeit der 2021 durchgeführten Änderungen des Gesetzes über die Elektrizitätsindustrie zu erklären, die vom Bundesstaat Colima, Bundeskommission für wirtschaftlichen Wettbewerb, angefochten wurden (Cofece) und Oppositionsgesetzgeber.

In ihrem Gesetzentwurf schlägt die Ministerin und ehemalige Bundesabgeordnete Morena vor, dass der High Court die Gültigkeit dieser Reformen erklärt, weil sie der Ansicht ist, dass sie nicht gegen internationale Verträge verstoßen, indem sie dem CFE den Vorzug gibt. Darüber hinaus erklärte er, dass es keine Umweltschäden verursacht.

Minister Javier Laynez Potisek seinerseits sprach sich für die Verfassungswidrigkeit der im März 2021 genehmigten Reformen aus, während die meisten Mitglieder der Kammer erklärt haben, dass sie von einigen zentralen Aspekten des Projekts von Loretta Ortiz abweichen.

Während seiner morgendlichen Konferenz am Dienstag, dem 5. April, forderte der Vorstandsvorsitzende die Gesetzgeber der Nationalen Aktionspartei (PAN) und des Institutionellen Revolutionärs (PRI) auf, zu rebellieren und für die Elektrizitätsreform in der Abgeordnetenkammer zu stimmen.

López Obrador sagte, er habe Informationen darüber, dass einige PRI-Abgeordnete, „und in einigen sogar der PAN“, mit der Position ihrer Parteien nicht einverstanden sind, was ihren Aussagen zufolge den „Schutz privater Unternehmen“ fördert.

„Ich bin zuversichtlich, dass sie frei wählen und rebellieren werden. Und ich fordere das auf, zu rebellieren, damit sie echte Volksvertreter und keine Angestellten von Interessengruppen sind. Lassen Sie sie keine Verräter des Landes sein. Lassen Sie sie die Arroganz haben, sich frei zu fühlen „, sagte der Tabasqueño.

