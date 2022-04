Elefanten, ein umstrittener Exporterfolg in Namibia

ARCHIVO - Elefantes junto al río Chobe. Namibia y la vecina Botsuana fueron países pioneros en la protección de animales salvajes. Pero las sequías de los últimos años han llevado a una dramática competencia entre la población humana y la fauna por el escaso hábitat con disponibiidad de agua. Foto: Lisa Ossenbrink/dpa

Viel Wüste, wenig Wasser und zu viele Elefanten. Namibia, wie auch das benachbarte Botswana, galten jahrzehntelang als Pioniere im Tierschutz im südlichen Afrika. Die dramatischen Dürreperioden der letzten Jahre lösten jedoch einen zunehmend extremen Wettlauf zwischen der menschlichen Bevölkerung und wilden Tieren um den wertvollen Lebensraum im Wüstenland aus. Elefanten schlagen auf der Suche nach Wasser Zäune nieder oder richten an verschiedenen Stellen Schaden an. In den schwersten Fällen gefährden Dickhäuter das Leben von Menschen in ländlichen Gebieten. Aus diesem Grund begann die namibische Regierung mit Sitz in ihrer Hauptstadt Windhoek im vergangenen Jahr mit dem Verkauf lebender Elefanten, die jetzt auch in andere Länder exportiert werden. Elefanten sind in Afrika zu einem Exporterfolg geworden, was zu internationaler Unzufriedenheit führt. Die Tierschutzorganisation Pro Wildlife kritisierte beispielsweise die namibische Regierung, die den Export von 22 in freier Wildbahn lebenden Elefanten in einen Safaripark in der Nähe von Dubai genehmigte. „Es ist unverständlich, dass Namibia seinen internationalen Ruf für solch ein fragwürdiges Geschäft aufs Spiel setzt“, warnt Daniela Freyer von Pro Wildlife. Der Biologe ist der Ansicht, dass die Argumente, die Namibia vorgebracht hat, „nicht überzeugend“ sind. Nach seinen Informationen verkaufte die Regierung die Dickhäuter für etwa 10.000 Dollar pro Tier an Käufer in Namibia. Ein Mittelsmann verkaufte sie dann zu einem höheren Preis an den Safaripark. Nach aktuellen Schätzungen leben rund 23.000 Elefanten im dünn besiedelten Namibia, das knapp 2,5 Millionen Einwohner hat. Dies bedeutet einen deutlichen Anstieg der Anzahl der Tiere im Vergleich zu den Vorjahren. Und es führt zu größeren Problemen zwischen Mensch und Tier. Ähnliches gilt für Botswana, das Nachbarland. Während die Zahl der Elefanten in vielen Regionen Afrikas zurückgeht, wuchs sie in diesem kleinen Binnenstaat - laut offiziellen Berichten - von 50.000 im Jahr 1991 auf heute etwa 130.000, was fast einem Drittel der gesamten Dickhäterpopulation in Afrika entspricht. Die Versteigerung von Jagdlizenzen für 70 Elefanten, die in Botswana in freier Wildbahn leben, wurde ebenfalls von Tierschützern in Frage gestellt. Das für Nationalparks zuständige Ministerium betonte zu dieser Zeit, dass Jagdlizenzen nur für kontrollierte Jagdregionen erteilt wurden. Darüber hinaus stellte er fest, dass nur Unternehmen in Botswana teilnehmen durften, die Elefanten erschießen und sie dann an internationale Unternehmen verkaufen konnten. „Die Jagd nach Elefanten-Trophäen ist keine Lösung für den Konflikt zwischen Menschen und Elefanten, verschärft ihn aber sogar. Auf der anderen Seite gibt es in Botswana nicht allzu viele Elefanten „, sagt Michele Pickover von der in Südafrika ansässigen EMS Animal Protection Foundation. In Namibia hat das Umweltministerium im vergangenen Jahr 57 Elefanten an private Käufer versteigert, von denen nur 15 im Land verblieben sind, so die Tierschutzorganisation Ifaw. Die Regierung argumentierte, sie wolle die Anzahl der Elefanten reduzieren und gleichzeitig das Einkommen nutzen, um Konflikte zwischen der Bevölkerung und den Dickhäutern zu mildern. Die namibische Wirtschaft musste sich aufgrund der verheerenden Dürren und der Coronavirus-Pandemie einer tiefen Krise stellen. „Die Gefangennahme wilder Elefanten, um lebenslang in Vergnügungsparks und Zoos in Gefangenschaft zu leben, ist nicht nur grausam, der Export verstößt auch gegen internationale Vorschriften zum Artenschutz“, bemerkt Freyer. Tatsächlich sind wilde afrikanische Elefanten durch das Washingtoner Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten wilder Tier- und Pflanzenarten (CITES) geschützt. Seine Bestimmungen sehen für Namibia ausdrücklich vor, dass Elefanten nur für Naturschutzprojekte innerhalb Afrikas exportiert werden dürfen. Laut der Schweizer Stiftung Franz Weber beruft sich Namibia jedoch auf eine rechtliche Auslegung der Bestimmungen, um die Überführung von wild gefangenen Elefanten in Gefangenschaft außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets zu rechtfertigen. Laut dem Unternehmen ist dies eine sehr umstrittene Interpretation. Die Namibian Hunting Association (NAPHA) hat eine andere Wahrnehmung der Situation. „Die gesamte Debatte ist aus wissenschaftlicher und rechtlicher Sicht überflüssig, es ist emotionaler Bravado, der von Tierschutzgruppen angezettelt und angeheizt wird“, sagt er in einer Erklärung. Laut NAPHA berücksichtigen Tierschutzgruppen die lokalen Gemeinschaften oder ihre Rechte nicht. dpa