„Don Jediondo“ prangerte an, dass er durch die Zahlungsprobleme seiner Restaurants bedroht werde

Letzte Woche befand sich der kolumbianische Komiker Pedro Gonzáez, der als „Don Jediondo“ anerkannt wurde, mitten in der Kontroverse, nachdem eine Gruppe von Menschen vor einem der Restaurants protestiert hatte, die ihm gehören. Inmitten der Debatte, die in sozialen Netzwerken über den offensichtlichen Vertragsbruch des Komikers entstand, wurde berichtet, dass Drohungen gegen ihn und seine Familie eingegangen sind. Wie er erklärte, wurde er Opfer von Verfolgung und Belästigung.

„Er sagte mir, wenn ich ihm nicht ein paar Millionen geben würde, würde er mich aufregen, dass ich einige Rechnungen an schlechte Menschen verkaufen müsse und das Besorgniserregendste, was ein unbekannter Mann nach meiner Frau suchte, die glücklicherweise nicht im Gebäude war“, sagte 'Don Jediondo' in Zeugenaussagen von Caracol Radio.

„Die Leute, die zum Colina Shopping Center gegangen sind, sind keine Kaufleute in Corabastos, aber es sind Personen, die von einem der Lieferanten geschickt wurden, denen wir eine Schuld schulden, wie ich wiederhole, erst bezahlt werden können, wenn wir die Genehmigung der Superintendenz haben“, fügte er in seinen Aussagen hinzu.

Ihm zufolge belästigt dieser Anbieter ihn und seine Familie seit 2020. Im August dieses Jahres erhielt er beispielsweise den Anruf, in dem er nach dem Geldbetrag des Millionärs bat. Die Anrufe gingen weiter, sagt er, ebenso wie die Drohungen. „Er sagte, dass er (der Lieferant) einige Rechnungen verkaufen müsse, die wir schlechten Menschen schulden, also würden uns diese schlechten Leute in Rechnung stellen“, sagte Gonzalez.

Ebenso sagt er, dass er einen beunruhigenden Moment erlebt habe, als ein Mann an seinem Arbeitsplatz nach seiner Frau suchte. Die Frau musste das Land verlassen.“ Letzte Woche, während ich auf einer Arbeitsreise nach Australien war, ging ein unbekannter Mann dreimal in unsere Büros im Viertel Gaitan in Bogotá, um meine Frau zu suchen. Er wollte sich nicht ausweisen, derjenige, der ihn besuchte, war der Buchhalter und sagte: „Nein, ich brauche sie“, und er sagte, er käme von dem Lieferanten, dem wir Geld schulden. Zum Glück war sie nicht bei diesen drei Gelegenheiten. Sie hatte Angst, kaufte ein Ticket und ging nach Miami, weil sie um ihr Leben fürchtet „, sagte er.

Laut dem Komiker werden die fälligen Zahlungen geleistet, er sagte jedoch, dass er darauf warte, dass die Regierung über die Supesociedades die Einzelheiten der Zahlungen liefert. Im Januar 2020 wurde sein Restaurant „Don Jediondo Sopitas y Parilla“ von der Superintendency of Companies in das Gesetz zur Umstrukturierung von Unternehmen aufgenommen, nachdem er erklärt hatte, dass er sich in einer Krise befindet.

„Wir warten darauf, wann wir anfangen können zu zahlen. Das Vermögen ist da, das Geld ist da, aber wir können nicht gegen das Gesetz verstoßen und wir müssen warten, bis die Regierung uns über die Supersociedades sagt, wie wir anfangen können zu zahlen (...) Die Superintendenz wird uns ermächtigen, die enthaltenen Informationen vor Januar 2020 zu zahlen. (...) Sie sind Corabastos-Händler, die mit La Sabana zusammengearbeitet haben und die La Sabana ihnen schuldet. Wir wiederum schulden La Sabana „, betonte der Humorist.

„Schön, dass diese Unternehmungen immer ehrliche Leute verarschen. Heute im Einkaufszentrum Parque Colina Bogotá. Teilen Sie es nicht, ich wiederhole, teilen Sie es nicht „, lesen sie in dem Triller, in dem die Anwesenheit von Demonstranten außerhalb des Ortes ausgesetzt war. Auf den Postern konnten Sie Nachrichten lesen wie „Don Jediondo, die Händler von Corabastos, wir bitten Sie, uns zu bezahlen!“ oder „Hören Sie auf, Dinge an Dritte zu übertragen, um zu stehlen. Leg dein Gesicht auf Diebe!“ .





