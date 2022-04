Diego Rebagliati und sein Ärger darüber, wie Sporting Cristal vor dem Spiel gehandelt hat: „Manchmal muss man sein Gesicht zeigen“

Nach mehrmaligem Hin und Her spielte Sporting Cristal schließlich mit 2:0 gegen Flamengo im Nationalstadion. Natürlich hatte es nicht die Unterstützung seiner Fans, die bereits mehr als 80% der zur Verfügung gestellten Tickets gekauft hatten. Diego Rebagliati, ein Sportjournalist, war wütend darüber, wie sich das Management von Sporting Cristal vor dem Spiel der Copa Libertadores verhalten hatte, das den Fans erst kurz vor der Verlobung erzählte, was vor sich ging.

„Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich tun oder nicht oder ob es sich um eine Richtlinie handelt, und ich habe es nicht im Detail gewusst. Im Laufe des Tages gab es Gerüchte darüber, ob das Spiel gespielt wurde oder nicht, ob es mit Publikum oder ohne Publikum gespielt wurde. Ich verstehe, dass 70, 80% der Tickets verkauft wurden. Es gab keine Person, über die Cristal sprach oder sogar sagte: „Weißt du was, wir wissen nicht, was los ist.“ Wir müssen mit jemandem von der Regierung sprechen „, sagte der Diskussionsteilnehmer des Al Ángulo-Programms von Movistar Deports.

„Ich bin mir sicher, dass die Vorkehrungen getroffen wurden, sie müssen rund um die Uhr gearbeitet haben. Ich habe keinen Zweifel an seiner Professionalität, seinem Engagement für den Club. Aber wenn sie wollen, dass die Leute sie weiterhin unterstützen, wie es die Fans heute getan haben, muss jemand vom Management herauskommen und sich unterhalten. Manchmal muss man sein Gesicht zeigen, weil die Leute jemanden brauchen, der ihnen erklärt, was los ist. Das ist Führung „, fuhr er fort.

Am Ende empfahl er, wie sie in einem Fußballverein im Gegensatz zu einem Unternehmen arbeiten sollten. „Manager eines Clubs zu sein bedeutet nicht, Manager eines börsennotierten Unternehmens zu sein, mit Aktionären zu sprechen und einmal im Jahr Erklärungen abzugeben. Fußball umfasst Menschen, Publikum und Fans, und das erfordert eine andere Führung. In Cristal kommt niemand heraus, um sein Gesicht zu zeigen, jemand muss rausgehen und reden, für gut und schlecht „, schloss er.

SPORTING CRISTAL 0-2 FLAMENGO

Flamengo brauchte nur zwei Tore, eines in der ersten Halbzeit und eines in der zweiten, um seine Überlegenheit gegenüber Sporting Cristal im Nationalstadion zu zeigen. Der „Mengao“ debütierte mit einem Triumph in der Copa Libertadores 2022 nach einem Tag voller Unsicherheit in Lima aufgrund der Höhen, die nach der von Pedro Castillo diktierten Ausgangssperre auftraten.

Bruno Henrique war für die Eröffnung der Wertung verantwortlich, nachdem er mit einem Crossover-Schuss gegen Alejandro Duartes in der Gegend aufgetreten war. Die „Celestes“ fanden einige Chancen, aber sie konnten das Unentschieden nicht erzielen. Mit 86 schien Matheuzinho das endgültige Tor zu erzielen, indem er auf der rechten Seite erschien und mit einem geraden und gekreuzten Schuss endete.