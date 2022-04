Die UN bestätigte, dass seit Beginn der Invasion der Ukraine fast 1.500 Zivilisten getötet und mehr als 2.000 verletzt wurden

FOTO DE ARCHIVO: Un niño camina junto a tumbas con cuerpos de civiles, que según los residentes locales fueron asesinados por soldados rusos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Bucha, en la región de Kiev, Ucrania, 4 de abril de 2022. La inscripción en la cruz del centro dice: "Desconocido". REUTERS/Vladyslav Musiienko

Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte bestätigte am Mittwoch, dass seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar bereits fast 1.500 Zivilisten getötet und mehr als 2.000 verletzt wurden.

In einer Erklärung gab die UN an, dass bisher 1.480 Zivilisten getötet und 2.195 verletzt wurden, was insgesamt 3.675 Todesfällen entspricht. Unter den Verstorbenen befanden sich 321 Männer, 211 Frauen und 61 Kinder sowie 815 Erwachsene, die noch nicht identifiziert wurden.

Darüber hinaus wurden 253 Männer, 194 Frauen und Hunderte von Minderjährigen sowie 1.565 zu identifizierende Erwachsene verletzt. Die UN hat gewarnt, dass die meisten Verletzungen durch den Einsatz von Munition und Sprengstoffen mit großer Reichweite wie schwerer Artillerie und Raketen verursacht wurden.

Das UN-Büro ist jedoch der Ansicht, dass diese Zahl viel höher sein könnte, da es auf Informationen über Bereiche wartet, in denen schwere Zusammenstöße zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften stattfinden.

Dies gilt beispielsweise für Regionen wie Donezk, Charkiw, Luhansk und Sumy, in denen es Hinweise auf zahlreiche zivile Opfer gibt. Am Wochenende meldeten die ukrainischen Behörden die Entdeckung von mehr als 300 Leichen in der Stadt Bucha nach dem Abzug der russischen Streitkräfte.

Der Leiter der Militärverwaltung von Gostomel, Taras Dumenko, versicherte, dass nach 35-tägiger Besetzung durch russische Truppen in dieser Stadt der Region Kiew mehr als 400 Menschen vermisst werden, so die ukrainische Presse.

„In 35 Tagen Besatzung sind mehr als 400 verschwunden. Wir inspizieren derzeit die Keller von Gostomel zusammen mit Rettungsdiensten und der Streifenpolizei. Wir haben ungefähr 1.200 Nachbarn, deren Verbindung bestätigt wurde und die uns über den Verbleib bestimmter Personen informieren, die abgereist sind „, erklärte Dumenko laut der Nachrichtenagentur Ukrinkorm.

Daher wies er darauf hin, dass in der Stadt Gostomel nicht viele Leichen gefunden wurden, aber sie wurden in den Dörfern gefunden, in denen ermordete Bewohner entdeckt wurden.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lemberg, Maksim Kozitski, bestätigte neue Luftangriffe und Explosionen in den Regionen Lemberg und Dnipropetrowsk in der Ukraine, wie die ukrainische Presse bestätigte.

Kozitski versicherte, dass „die Luftverteidigungskräfte arbeiten und „den Himmel schützen“. Darüber hinaus warnte er die Bewohner, beim Geräusch von Flugabwehralarmen in Notunterkünften zu bleiben, wie die ukrainische Tageszeitung „Ukrayinska Pravda“ berichtete.

Es bestätigte auch, dass in der Nähe von Radejiv in der Provinz Lemberg Explosionen stattgefunden hatten. Nach Angaben der Militärverwaltung wurde bei den Bombenangriffen niemand verletzt.

(Mit Informationen von Europa Press)

