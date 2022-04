Die ukrainische Armee hat mehrere Standorte in der Region Cherson geborgen

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Die ukrainischen Streitkräfte berichteten am Mittwoch, dass es ihnen gelungen ist, mehrere Standorte in der Region Cherson im Süden des Landes zurückzugewinnen, während die Kämpfe an einigen Orten wie Aleksandrowka weitergehen.

In einer Erklärung wiesen die Streitkräfte darauf hin, dass „der Feind Schritte unternimmt, um seine Kampffähigkeiten in Richtung Juschnobugsky wiederherzustellen, wo er versucht, seine Truppen auszurüsten“. „Der Terror der Zivilbevölkerung in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Cherson geht weiter“, beklagte die Armee.

In diesem Zusammenhang erklärte er, dass die russischen Streitkräfte infolge der „offensiven“ Aktionen der ukrainischen Streitkräfte die Kontrolle über Dobrianka, Novovoznesenskoye und Trudoliubovka verloren hätten.

Manifestantes reaccionan a las granadas aturdidoras lanzadas por las tropas rusas mientras protestan por la invasión rusa, a lo largo de la avenida Ushakova en Kherson, Ucrania el 21 de marzo de 2022 en esta imagen fija de un video obtenido por REUTERS

Sie haben jedoch gewarnt, dass in Cherson Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente knapp werden, während die Bewohner dem Druck der „Besatzungskräfte“ ausgesetzt sind, die „nicht nur friedliche Demonstrationen zerstreuen, sondern auch Razzien durchführen“.

Auf der anderen Seite führte die russische Armee in der Region Dnipropetrowsk, fast 400 Kilometer nordöstlich von Cherson, während einer Nacht eine Reihe von Angriffen auf einen Gastank durch.

„Der Abend war alarmierend und schwierig. Der Feind hat unser Gebiet aus der Luft angegriffen und eine Anlage und einen Gastank getroffen. Das Depot wurde zerstört und Rettungsteams kämpfen gegen die Flammen, um Überlebende im Werk zu finden „, sagte Valentin Reznichenko, Leiter der staatlichen Verwaltung von Dnipropetrowsk, per Telegramm.

