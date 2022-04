Die Ukraine bestätigte neue Luftangriffe und Explosionen in den Regionen Lemberg und Dnipropetrowsk

El humo se eleva por encima de los edificios cerca del aeropuerto de Leópolis, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 18 de marzo de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Lemberg, Maksim Kozitski, bestätigte neue Luftangriffe und Explosionen in den Regionen Lemberg und Dnipropetrowsk in der Ukraine, wie die ukrainische Presse bestätigte.

Kozitski versicherte, dass „die Luftverteidigungskräfte arbeiten und „den Himmel schützen“. Darüber hinaus warnte er die Bewohner, beim Geräusch von Flugabwehralarmen in Notunterkünften zu bleiben, wie die ukrainische Tageszeitung „Ukrayinska Pravda“ berichtete.

Es bestätigte auch, dass in der Nähe von Radejiv in der Provinz Lemberg Explosionen stattgefunden hatten. Nach Angaben der Militärverwaltung wurde bei den Bombenangriffen niemand verletzt.

Auf der anderen Seite berichteten in der Region Dnipropetrowsk von der ukrainischen Presse zitierte Quellen über Explosionen in Novomoskovsk in der Nähe der Stadt Dnipro.

El jefe de la Administración Militar Regional al norte del país advirtió a los residentes que permanezcan en los refugios ante el sonido de las alarmas antiaéreas

Laut dem letzten Teil des Oberkommandos der ukrainischen Armee konzentrieren sich die wichtigsten russischen Militäranstrengungen nun auf die Vorbereitung einer Offensive zur vollständigen Kontrolle über das Gebiet der ukrainischen Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes und Mariupol im Süden.

Dieser Bericht, der am 42. Tag der russischen Invasion in die Ukraine veröffentlicht wurde, zeigt, dass die russischen Truppen ihre Offensive gegen Izium, eine Stadt am Donezk in der Provinz Charkow, sowie gegen Slowjansk und Barvinkove fortsetzen, ebenfalls in derselben Provinz, die laut Analysten Schlüsselstädte in die russische Offensive gegen Donezk und Lugansk, die selbsternannten Republiken der Ostukraine.

„In der Führung von Donezk versucht der Feind, die taktische Position seiner Einheiten zu verbessern, und führt in einigen Bereichen weiterhin Angriffsoperationen durch“, sagt die Partei.

Das ukrainische Oberkommando bezieht sich auch auf die Situation in der belagerten Stadt Mariupol, einem strategischen südlichen Hafen an den Ufern des schwer bombardierten Asowschen Meeres, in dem laut Ukraine mehr als 150.000 Menschen ohne Grundversorgung leben.

„Versuche, Mariupol anzugreifen, hören nicht auf. Die Verteidiger der Stadt hielten mehr als vierzig Tage lang eine heldenhafte Verteidigung aufrecht und hielten die überwältigenden Kräfte der russischen Invasoren zurück „, sagt das ukrainische Oberkommando.

Die russische Armee kündigte am Dienstag die letzte Offensive für die Beschlagnahme der Hafenstadt an, nachdem die Frist für die ukrainischen Streitkräfte, ihre Waffen niederzulegen und die Stadt in Richtung des von Kiew kontrollierten Territoriums zu verlassen, abgelaufen war.

Die Russen treffen die Stadt Mariupol weiterhin mit Artillerie und Luftwaffe, und „die ukrainischen Streitkräfte scheinen in einigen Teilen der Stadt organisierten Widerstand zu leisten“, heißt es in der neuesten Analyse des Instituts für Kriegsforschung.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: