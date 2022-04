Die titanische Aufgabe, die marine Vaquita zu erhalten, das vom Aussterben bedrohte Säugetier

Mexican Navy members look on to the MV Sharpie ship during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

An Bord von zwei Schiffen der NGO Sea Shepherd Conservation Society arbeiten Umweltschützer 24 Stunden am Tag Hand in Hand mit den mexikanischen Behörden, um die fast ausgestorbene Meeresvaquita im oberen Golf von Kalifornien im Meer von Cortez zu retten.

Die jüngste wissenschaftliche Studie, die im Oktober und November 2021 von Sea Shepherd's MV Sharpie und dem MV Narwal des Museums durchgeführt wurde, konnte zwischen sieben und acht erwachsene Seevaquitas und zwischen einem und zwei Jungen nachweisen.

„Sie könnten gezählt werden, aber es gibt vielleicht andere Vaquitas, weil dies ein großartiger Ort ist. Auf einer Karte sieht es klein aus, aber vom Meer aus ist es riesig „, sagte Pritam Singh, Präsident von Sea Shepherd, in einem Interview mit der EFE-Agentur.

Dies bleibt trotz der drastischen Reduzierung der Exemplare in den letzten Jahren hoffnungsvoll, dass dank der nicht brennbaren Arbeit von Sea Shepherd und der Zusammenarbeit mit der mexikanischen Regierung ein allmähliches Wachstum dieser endemischen Art erreicht wird.

Foto: AFP

Seit Januar 2022 haben Sea Shepherd und das Sekretariat der Marine (Semar) ein neues gemeinsames Informations- und Reaktionsprotokoll eingeführt, das zu einer erheblichen Verringerung der Anzahl der Fischereifahrzeuge in der Zero Tolerance Zone und der Verweildauer der Netze im Wasser führte, sagten sie in einer Presse Konferenz. aus San Felipe, im nordwestlichen mexikanischen Bundesstaat Baja California.

Die Operation Miracle führt in diesen Tagen ihre achte Kampagne mit den Schiffen Sharpie und John Paul DeJoria durch, die die Zero Tolerance Zone bewachen, einen Umkreis im oberen Golf, in dem kein Schiff fahren kann.

Crew members talk in the helm of the MV John Paul DeJoria vessel during a press tour in Baja California, Mexico March 30, 2022. Picture taken March 30, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Darüber hinaus entfernen sie treibende Netze, die Meeresvaquitas fangen können, das vom Aussterben bedrohte Meeressäugetier, aber auch Totoabas, einen Fisch, dessen Ernte für exorbitante Summen gekauft wird, da ihm verschiedene Eigenschaften in der traditionellen chinesischen Medizin zugeschrieben werden.

Totoaba kann nicht vermarktet werden, aber es gibt immer noch diejenigen, die dies versuchen und damit die Vaquita schädigen, die sich in den Netzen verfangen kann, ebenso wie andere Arten wie Schildkröten, Delfine und sogar Haie.

Die Verstrickung in Fischernetzen ist die größte dokumentierte Bedrohung für das Überleben der Art.

Daher werden Semar jeden Morgen, sehr früh, an der einzigen regulatorischen Zugangsrampe für Fischer, zusammen mit anderen Stellen wie der Nationalen Kommission für Aquakultur und Fischerei (Conapesca), die Genehmigungen der Fischer und ihre Werkzeuge überprüft, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit der Vaquita nicht schadet.

A Mexican Navy Interceptor sails ahead of a fishing boat during a press tour in Baja California, Mexico March 31, 2022. Picture taken March 31, 2022. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Einer der Fischer, der sich dieser Überprüfung jeden Morgen unterzieht und es vorzog, anonym zu bleiben, war im Interview mit EFE der Ansicht, dass diese Art von Maßnahmen und Kontrollen positiv ist.

Und er sagte, falls er in seinen Netzwerken auf eine Vaquita stößt, müsse er sie freigeben, „damit sie sich mehr vermehren“.

Er versicherte jedoch, dass bei Verwendung regulatorischer Netze mit dünnem Faden sowohl die Totoaba als auch die Vaquita das Netz brechen und nicht erwischt werden.

Ein anderer Fischer sagte, dass die Bewertungen positiv seien, weil sie die Arbeit derjenigen schützen, die alle Papiere in Ordnung haben, aber er sagte, dass es notwendig sei, dieselben Übungen in anderen Bereichen durchzuführen, aus denen, wie er sagte, „Pangas“ (Boote) herauskommen.





„Es kommen viele Pangas heraus, die keine Genehmigung haben und das betrifft diejenigen, die eine Erlaubnis haben“, sagte er.

Neben der ständigen Überwachung auf See- und Vorfeldregeln gibt es viele andere Möglichkeiten, wie die Behörden kontrollieren können, ob die Fischerei in der Region den festgelegten Standards entspricht.

Zum Beispiel führen sie täglich mehrere Patrouillen auf See, Land und in der Luft durch, bei denen sie Fischernetze überprüfen und unter anderem nach Netzen suchen, die möglicherweise an den Stränden gestrandet sind.





„Die Aktivitäten, die Semar unternimmt, ist die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der Ribera-Region, und wir haben Profepa (Bundesstaatsanwaltschaft für Umweltschutz) und Conapesca Begleitung und Sicherheit zur Verfügung gestellt, um ihre Arbeit auszuführen, nämlich zu inspizieren“, der dritte Infanterie-Meister der Marine, Marino Garcia, erzählte Efe während einer Überlandkontrolle in San Felipe.

Darüber hinaus reagieren die Behörden umgehend auf Anrufe von Schiffen von Sea Shepherd, wenn sie das Vorhandensein eines Schiffes in der Zero Tolerance Zone oder Anomalien in der Region feststellen.

Die Operation Milagro, eine Partnerschaft zwischen sechs mexikanischen Regierungsbehörden, die von Semar und der Sea Shepherd Conservation Society geleitet wird, hält insbesondere in dieser achten Kampagne die Hoffnung auf das Überleben des Vaquita-Yachthafens aufrecht, der kleinsten Schweinswalart der Welt.