Die schlechte Serie, die Deportivo Cali nach seinem Sieg gegen Boca Juniors in der Copa Libertadores beendete

Der kolumbianische Meister Deportivo Cali verbitterte am Dienstag das Debüt der Boca Juniors in der Gruppe E der Copa Libertadores, indem er ihn mit 2:0 mit einem Tor des argentinischen Innenverteidigers Guillermo Burdisso, der vier Jahre lang das Trikot der Xeneize-Mannschaft trug, und einem weiteren von Flügelspieler Jhon Vásquez.

Die Kolumbianer, die als vorletzter im lokalen Turnier zum Spiel kamen, gewannen den Sieg dank der guten Leistung des Lenkrads Kevin Velasco, der in einem gekämpften Spiel zwei Vorlagen mit wenigen Chancen und starkem Spiel diente.

Der Sieg war es auch wert, die schlechte Serie der grün-weißen Mannschaft in der Copa Libertadores zu beenden. Seine letzte Teilnahme war 2016 und bei dieser Gelegenheit erzielte er fünf Niederlagen in sechs Spielen in der Gruppenphase. Genau in dieser Ausgabe war einer seiner Rivalen Boca Juniors, mit denen er 6-2 in La Bombonera verlor und in seinem Stadion 0-0 zog. Auf diese Weise kehrt er nach sechs Spielen im Kontinentalturnier zum Triumph zurück.

Außerdem besiegte er Boca Juniors nach 21 Jahren erneut. Das letzte Mal am 2. Mai 2001, als Rafael Dudamel Torwart von Deportivo Cali war. Das Ergebnis war damals 3:0 mit Ergebnissen von Gerardo Bedoya, Victor Hugo Aristizabal und einem Eigentor von Julio Marchant.

In den ersten Minuten begann das Xeneize-Team anzugreifen, angeführt vom paraguayischen Oscar Romero, der den Mittelfeldspielern des Azucarero-Teams Kopfschmerzen bereitete, und dem jugendlichen Exequiel 'Changuito' Zeballos, der auf dieser Etappe zweimal das Tor des Uruguayers Guillermo de Amores beendete.

In der Zwischenzeit hatten die Kolumbianer ihre klarste Chance auf die erste Halbzeit in der 13. Minute, als Torhüter Agustín Rossi in einem Gegenangriff in die Freigabe schnüffelte und der Fußball dem Flügelspieler Yony Gonzápez überlassen wurde, der sich verheddert hatte und früh vom peruanischen Innenverteidiger Carlos Zambrano landete.

Im Laufe der Zeit fiel das Match und Boca verlor in den ersten Minuten an Klarheit, obwohl er in einem Spiel mit 39, in dem eine doppelte Rettung von De Amores Cali rettete, kurz davor war, erneut zu punkten, als er zuerst einen Mittelklasse-Schuss von Darío Benedetto abdeckte und dann den Rebound-Schuss von Zeballos ablenkte.

In der ergänzenden Phase verstrickte sich das Spiel noch mehr und die Mannschaften hatten große Schwierigkeiten, Möglichkeiten zu schaffen, zu denen der schlechte Zustand des Spielfelds des Deportivo Cali-Stadions hinzukam.

Die Blitze von Teo Gutiérrez brachten die Azucareros näher an Rossis Tor, während Romero der wichtigste der Argentinier blieb, obwohl der Paraguayer in der zweiten Hälfte viele Male auf seinem eigenen Boden nach dem Ball suchen musste, weil er zu wenig wurde.

Als das Match verworrener aussah, eröffneten die Gastgeber die Punktzahl auf 69 in einem Freistoß von der rechten Seite, den Velasco nahm, und Burdisso schaffte es, den Ball zu führen, obwohl er hart war, ihn in den hinteren Teil des Netzes zu schicken und den venezolanischen Trainer Rafael Dudame l zum Feiern zu bringen.

Boca, fassungslos über das Tor, erhielt zehn Minuten später den zweiten Schlag, als Velasco in einem großartigen Spiel auf der linken Seite überlief und Vasquez ein schleichendes Kreuz schickte, der als Geist auftrat und mit einem Linkshänderschuss das Spiel zugunsten der Kolumbianer verurteilte.

Am zweiten Tag, der für nächste Woche geplant ist, wird Xeneize am Dienstag das ermutigte Always Ready veranstalten, während die Zuckerbauern am Mittwoch Korinther besuchen werden.

