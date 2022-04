Die Marke, die Luis Díaz bei Liverpools Triumph über Benfica für die Champions League erzielte

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Benfica v Liverpool - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - April 5, 2022 Liverpool's Luis Diaz celebrates scoring their third goal with teammates Action Images via Reuters/Matthew Childs

Luis Díaz erzielte nach Liverpools 3:1 -Sieg gegen Benfica am 5. April eine neue Marke: Er war der erste Kolumbianer, der ein Tor erzielte und Unterstützung bei der Ausscheidungsphase der Champions League leistete.

Radamel Falcao García hatte bereits im selben Spiel sowohl Punkte als auch Unterstützung gemeldet, aber er hatte dies in der Gruppenphase getan: bei Monacos 3:1 -Sieg gegen Fenerbahçe in der Ausgabe 2016, als der französische Ligaklub das Halbfinale erreichte, wo er von Juventus eliminiert wurde.

Lucho hat im Gegensatz zu Falcao in den ersten Fällen des wichtigsten Wettbewerbs in Europa nicht so viele oder Torpässe beigetragen. Aber er tat dies im Viertelfinale, zu einer Zeit im Spiel, als sein Team vom portugiesischen Klub angegriffen wurde.

Als der Guajiro ein Tor erzielte, gewannen The Reds mit 2:1 auf der Anzeigetafel und das Spiel ging kurz vor dem Ende (87. Minute). Und als er Sadio Mané assistierte (Minute 34), gewann sein Team dank eines Kopftores von Konaté kaum den geringsten Unterschied.

Mit Demut räumte der Angreifer ein, dass seine Schwäche nicht auf dem Spielfeld liegt, wo er mit seinen Teamkollegen so verstanden wird, als hätte er sie schon lange gekannt, obwohl er erst seit zwei Monaten im Team war, aber außerhalb des Teams. Dies ist die englische Sprache, für die ich mit Jürgen Klopp, seinem Trainer, nicht so kommunizieren konnte, wie ich es mir wünschen würde, obwohl er nur Lob für ihn hat.

„Ich bin glücklich, hier in einem so großen Team zu sein, ohne Zweifel, dass Englisch ich anfangen muss, Unterricht zu haben, ich hoffe, ich kann es schnell lernen, das ist es, was ich will. Wichtig ist, dass ich die Dinge gut mache und schnell zum Team komme „, fügte der Mann aus Barrancas hinzu, vielleicht der derzeit beste kolumbianische Fußballer.

Im Estadio da Luz in Portugal gab es eine Zeit, in der Benfica ohne Alisson Becker die Auslosung gewonnen hätte. Darüber gab Lucho seine Erklärung ab:

Der Kolumbianer sah sich Benfica, Portos ewigem Rivalen in der Primeira Liga, gegenüber, als wäre es ein Klassiker, so Klopp, der das Glück verbarg, ihn blenden zu sehen. „Er ist ein Top-Spieler. Luis hat ein Derby gespielt, ich glaube nicht, dass er es so gesehen hat, aber seine Anhänger haben es so gesehen. Die Art, wie er sich für das dritte Tor entschieden hat, war Weltklasse.“

