Die Erklärung der FIFA nach einer Debatte über „100-Minuten-Spiele“ wurde bei der Weltmeisterschaft in Katar aufgestellt

An diesem Mittwoch haben große Nachrichtenportale die angebliche Nachricht wiederholt, dass die FIFA während der Weltmeisterschaft 2022 in Katar 100-Minuten-Spiele veranstalten würde, eine revolutionäre Veränderung für den Fußball, die die Debatte in den sozialen Medien auslöste. Es geht jedoch um eine Fehlinterpretation einiger Aussagen von Gianni Infantino.

Der Fußballchef reiste nach Italien, um an der Hommage an den 100. Jahrestag der Geburt von Artemio Franchi, ehemaliger UEFA-Präsident und Vizepräsident der FIFA, teilzunehmen. Während seines Aufenthalts wurde er zu verschiedenen Aspekten konsultiert und im Dialog, den er mit einigen Medien führte, kam es zu einer Diskussion über die Spielzeit in den Spielen.

Aufgrund des Systems des Hinzufügens von Minuten nach Abschluss der 90-Regeln ist die Nettospielzeit im Fußball geringer als die tatsächliche. Um Kontext zu geben, ist die Totzeit — ohne Aktion — oft länger als 35 Minuten. „Das Konzept hinter der Handlung ist, dass Sie 90 Minuten bezahlen, nicht für die tatsächlichen 50 Minuten Spielzeit“, sagte Infantino in Erklärungen der Zeitung Corriere dello Sport.

Obwohl er einräumte, dass die FIFA daran arbeiten sollte, warnte er davor, dass es nicht einfach sei: „Für die Einführung der „effektiven Zeit“ ist eine regulatorische Änderung durch IFAB erforderlich. Und dann ist der praktische Weg der Erholung.“ Das IFAB (International Football Association Board) ist die für die Fußballbestimmungen zuständige Stelle, sodass keine Regel ohne Ihre Zustimmung geändert werden kann.

In diesem Zusammenhang sagte Infantino: „In Katar 2022 erwarten wir 100-Minuten-Spiele mit erheblichen Erweiterungen.“ Dieser Satz, der nach Erinnerung gesagt wurde, dass es jetzt 10 Änderungen pro Spiel gibt, wurde falsch dargestellt und falsch interpretiert, was eine Welle von Versionen auslöste, ob die FIFA die Spielzeit verlängern würde. Wenn es jedoch richtig analysiert wird, kann es perfekt verstanden werden, da heute die überwiegende Mehrheit der Spiele 100 Minuten dauert, 90 Vorschriften plus weitere 10 Ergänzungen (einige in der ersten Hälfte und andere in der Ergänzung). Die fünf Auswechslungen pro Team und die Unterbrechungen aufgrund von VAR haben dazu geführt, dass die Spiele länger als erwartet gedauert haben, aber nicht aufgrund der Änderung einer Regel, sondern um zu versuchen, einen Teil des Verlorenen wiederzugewinnen.

Das Problem erregte so viel Aufsehen, dass die FIFA in ihren offiziellen Berichten erneut betonte, dass die veröffentlichten Versionen ungenau sind: „Nach einigen heute veröffentlichten Berichten und Gerüchten möchte die FIFA klarstellen, dass sich die Regeln für die Dauer der Fußballspiele für die FIFA 2022 nicht ändern werden Weltmeisterschaft Katar 2022 oder jeder andere Wettbewerb“.

Während seines Besuchs im Palazzo Vecchio in Florenz wurde Infantino auch nach der Möglichkeit gefragt, dass Italien, das durch einen Sturz gegen Nordmazedonien die Hoffnungslosigkeit gegen Katar verloren hat, sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wird, falls eine Mannschaft wie Russland von der FIFA bestraft wird. „Seien wir ernst“, antwortete der Führer und schloss die Debatte ab: „Als Italiener“, fügte er hinzu, „es ist eine unglaubliche Traurigkeit, ich möchte weinen, dass Italien nicht an der nächsten Weltmeisterschaft teilnimmt, sondern nicht nur ich, alle Fußballfans“, schloss er.

