Der Leiter des PCM bezeichnete das PNP als „mangelhaft“

An diesem Mittwoch gab Aníbal Torres ein Interview mit einem kolumbianischen Medienunternehmen, in dem er zu der Krise konsultiert wurde, mit der Peru konfrontiert ist angesichts der Maßnahmen, die er von der Regierung von Pedro Castillo vorgelegt hat.

Im Gespräch mit Bluradio sprach der Premierminister über die Demonstrationen und Proteste am 5. April, bei denen mehr als 5.000 Menschen versuchten, die Polizeikordon zu durchbrechen, um zum Kongress der Republik zu gelangen.

Angesichts dessen drückte und kritisierte er die Handlungen der Polizei, bezeichnete sie als „mangelhaft“ und verfügte nicht über die Vorbereitung oder ausreichende Anzahl von Beamten, um die Unruhen zu kontrollieren, die in der Hauptstadt nach den Exzessen des öffentlichen Ministeriums, der Nationalen Wahljury und der Oberster Gerichtshof von Lima, unter anderem.

„Wir müssen zugeben, dass unsere Polizei nicht in ausreichender Anzahl existiert. Auf der anderen Seite ist seine Vorbereitung, wir erkennen es auch, mangelhaft „, sagte er.

„Ich gebe nur ein Beispiel, die Medien haben auch hier im Ausland gesehen, dass sieben Polizisten keine Person festnehmen können“, fügte er hinzu.

Auf die Frage nach der Dauerhaftigkeit von Pedro Castillo angesichts der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krise in Peru stellte der Leiter von der PCM schloss nicht aus, dass er versuchte, „die letzten Tage des Präsidenten“ zu erreichen.

„In Peru ist alles möglich. Das ist in Peru nicht neu und stammt von vor einigen Jahren. In den letzten fünf Jahren hatten wir fünf Präsidenten und drei Kongresse. Diese Situation wurde nicht überwunden. Wir versuchen, es zu überwinden und versuchen, mit der anderen Seite in einen Dialog zu treten, aber die andere Seite betrachtet nur ihr eigenes Interesse, aber nicht auf die Monopole und Oligopole, die den Preis für den Verbraucher festlegen „, sagte er Bluradio.

Vor diesem Hintergrund sagte er, dass die Grundlage jeder Lösung der Dialog sei, weshalb sie sich mit Kongressabgeordneten treffen, um so schnell wie möglich auf diese Krise zu reagieren.

„Wir hatten ein Treffen im Kongress, wir berufen uns immer darauf, dass wir uns zum Wohle des Landes einig sein, einen Dialog führen und zusammenarbeiten müssen, aber wir stellen auf der anderen Seite fest, dass sie diese Haltung der Exekutive nicht anerkennen wollen. Es ist ein Sektor des Kongresses, nicht alles „, fügte er hinzu.

In diesem Zusammenhang erklärte Aníbal Torres, dass die offensichtliche „Unregierbarkeit“, die in einigen internationalen Medien gewarnt wurde, auf die politische Instabilität zurückzuführen sein könnte, die dort geblieben ist, wo die Sektoren Pedro Castillos Sieg nicht anerkannt haben, da sie von Anfang an in Frage gestellt wurde.

„[Scheint der Fall von Pedro Castillo unmittelbar bevorstehen?] Das mag eine Perspektive sein, im Land ist nichts ausgeschlossen. Es ist kein Novum, aber es ist die politische Unsicherheit, die seit einigen Jahren besteht „, schloss er.

Darüber hinaus machte Aníbal Torres in seinem Interview deutlich, dass Pedro Castillos Aktion zur Unentfernbarkeit für den 5. April koordinierte mit dem Untersuchungsteam, da bekannt war, dass er Missbräuche, Plünderungen und Raubüberfälle erleben würde. Er versicherte, dass diese Maßnahme die Integrität der Peruaner in Lima und Callao schützen sollte.

„Bereits am Nachmittag beruhigten sich die Dinge im Laufe des Tages, die Ansprüche, diese Schäden zu verursachen, wurden verwässert. Wir haben die Bevölkerung ausgehen lassen, eine Mobilisierung, die geplant war, aber die Infiltratoren fehlen nicht und sie haben den Schaden von gestern verursacht „, erklärte der Ministerpräsident.

