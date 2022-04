Der Dollarpreis erreichte in Kolumbien in den letzten Monaten den niedrigsten Stand, kehrt aber nach oben zurück

Un cajero cuenta billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambios en Ankara, Turquía. 11 de noviembre, 2021. REUTERS/Cagla Gurdogan

Am Montag, dem 4. April, erreichte der Dollar einen repräsentativen Marktkurs, TRM, von 3.690 Pesos. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs im März um mehr als 130 USD gefallen ist. Dies ist auf nationale Faktoren wie die Erhöhung des Zinssatzes durch die Banco de la República zurückzuführen die Inflation und internationale Faktoren wie hohe Ölpreise und den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzudämmen.

Derzeit notiert der repräsentative Marktzins im Durchschnitt bei 3.723,79 USD, was einen starken Anstieg von 33 Pesos im Vergleich zum Verhalten der letzten Tage bedeutet. Der Direktor für Wirtschaftsforschung bei der Banco de Bogotá, Camilo Pérez, hat gerade über diese Änderungen im TRM gesprochen und versichert, dass die makroökonomischen Aussichten der Bank schätzen, dass die Inflation das Jahr auf 6,4% beenden wird und dass der Dollar 3.800 Pesos erreichen wird.

Einige Experten glauben, dass die Ölpreise den Dollarpreis nicht beeinflussen sollten, aber derzeit ist dies in Kolumbien einer der Hauptfaktoren. Tatsächlich sind 33% der Gesamtexporte Treibstoff, was eines der Hauptmittel für den Eintritt von Dollar in das Land ist.

Der Ölpreis in Verbindung mit dem Konflikt in der Ukraine hat die Energiekosten erhöht. Seit Ende Februar lag die Benchmark-Brent-Rohöl, die sich auf den europäischen Markt bezog, über 100 Dollar. Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Währungen in der Region neu bewertet wurden, beispielsweise Brasilien, Chile und Peru. Darüber hinaus können Sanktionen gegen Russland dem Land „zugute kommen“, da es höhere Einnahmen aus dem Verkauf von Kraftstoffen und Kohlenwasserstoffen ermöglicht.

Einige Analysten glauben, dass die Wahlsituation auch ein Faktor für diesen Rückgang der Währungspreise sein würde, sagte Ana Vera, Chefökonom bei Inon Capital, gegenüber Portafolio: „Umfragen haben gezeigt, dass ein anderer Kandidat als Gustavo Petro die Möglichkeit hat, zu gewinnen, was dazu führt, dass einige mit dem Hoch Gewinne erzielen Zinssätze von öffentlichen Schuldverschreibungen, was zu erheblichen Kapitalzuflüssen führt und sich auf den Wechselkurs auswirkt“

Aber Vera ist nicht die einzige, die den Preis des Dollars dem Wahlumfeld zuschreibt. Andrés Langebaek, Direktor für Wirtschaftsforschung bei Grupo Bolívar, führte den niedrigen Preis der Währung auf die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zur Präsidentschaftsabsicht zurück: „Es gab eine weit verbreitete Verbreitung von die Umfragen der letzten Tage in den wirtschaftlichen Mitteln. J.P.Morgam hat zum Beispiel ein Special zu diesem Thema gemacht. Ich würde sagen, dass es das ist, denn in Bezug auf die Ölpreise liegen wir nicht auf dem Niveau von 130 US-Dollar „, sagte er Valora Analitik.

Das Verhalten des kolumbianischen Pesos ist sehr auffällig, wenn man bedenkt, dass er 2021 die am stärksten abgewertete Währung der Welt war. Diese Änderung der Aussichten wird in einem Bericht der Scotiabank Colpatria erläutert, beginnend damit, wie die Währung beispielsweise durch den Anstieg der Rohstoffe beeinflusst wurde.

Darüber hinaus schätzt er, dass der Preis des Dollars in diesem Jahr weit von viertausend Pesos entfernt bleiben wird.

Ohne Zweifel werden sich die Preise weiterhin ständig ändern, und den Wahlbewegungen, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden, muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da, wie oben erwähnt, die Abstimmungsabsichten, Umfragen und Vorschläge der Kandidaten direkte Auswirkungen auf die TRM haben.

