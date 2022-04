China verteidigte Russland nach dem Massaker von Bucha: „Wir müssen Anschuldigungen auf Fakten stützen“

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Serhii Lahovskyi, 26, mourns by the body of his friend Ihor Lytvynenko, who according to residents was killed by Russian Soldiers, after they found him beside a building's basement, amid Russia's invasion of Ukraine in Bucha, Ukraine April 5, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra REFILE - CORRECTING SPELLING OF NAMES TPX IMAGES OF THE DAY

China sagte am Mittwoch, dass „jede Anschuldigung auf Fakten beruhen muss“, wenn es um das Massaker in der ukrainischen Stadt Bucha am Stadtrand von Kiew geht, wo nach dem Abzug der russischen Truppen in den letzten Tagen viele Leichen auf den Straßen gefunden wurden.

„Die Berichte und Bilder über den Tod von Zivilisten in Bucha sind zutiefst beunruhigend, aber wir müssen die Wahrheit herausfinden. Humanitäre Fragen sollten nicht politisiert werden, und jegliche Anschuldigungen müssen auf Fakten beruhen „, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian.

Fotos von Leichen in den Straßen dieser Stadt vor den Toren Kiews, aus denen sich russische Truppen vor einigen Tagen zurückzogen, führten zu einer massiven internationalen Verurteilung und zu einem Aufruf zur Stärkung der internationalen Sanktionen.

Russland hat jegliche Verantwortung für die Massaker von Bucha abgelehnt und Kiew beschuldigt, falsche Bilder gemacht zu haben. Mehrere unabhängige Aussagen und Untersuchungen bestätigten jedoch die russische Urheberschaft des Massakers. Die Vereinigten Staaten forderten, dass die für Kriegsverbrechen Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden.

„Alle Parteien müssen Zurückhaltung zeigen und unbegründete Anschuldigungen vermeiden, bevor die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen“, sagte der chinesische Sprecher.

„China unterstützt alle Anstrengungen zur Linderung der humanitären Krise in der Ukraine. Wir werden weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, um Schäden für Zivilisten zu verhindern „, sagte er.

Das chinesische Regime, das die gleiche Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten wie Russland teilt, hat die russische Invasion der Ukraine noch nicht verurteilt. Im Gegenteil, sie behielt eine zweideutige Position bei und forderte die Achtung der territorialen Integrität aller Länder und vermied es, das Wort „Invasion“ für die russische Offensive zu verwenden, während sie ihre Ablehnung von Sanktionen gegen Moskau bekräftigte.

Peking hat auch darauf bestanden, den Dialog und die Friedensgespräche zu fördern.

