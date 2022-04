Benfica-Fan versuchte Luis Díaz zu schlagen, während er sein Ziel für Liverpool feierte

Luis Diaz wird zunehmend an der Spitze des englischen Liverpool konsolidiert. Seine herausragende Fähigkeit, die Verteidiger loszuwerden und entschlossen zu sein, um das Ziel zu erreichen, hat den deutschen Trainer Jürgen Klopp dazu gebracht, ihn regelmäßiger zu berücksichtigen, um wichtige Spiele zu definieren.

Der Guajiro, der bereits 13 Spiele mit der englischen Mannschaft absolviert hat, fühlte sich mit seiner Mannschaft und seinen Teamkollegen wohl, mit denen er sich schnell und mit guter Kommunikation anpassen konnte, wie in jedem Spiel gezeigt wurde.

Díaz ist bis heute einer der wichtigsten Spieler in Bezug auf Kolumbianer im Ausland, obwohl er sich auch als einer der besten Neuverpflichtungen im Winter für die Champions League auszeichnet.

In dem Spiel gegen Benfica, das auf dem Platz von Da Luz in Lissabon ausgetragen wurde, fegte Liverpool als Heimspiel im ersten Viertelfinale, gegen das die von Nélson Veríssimo angeführte portugiesische Mannschaft gegen die „Reds“ antritt, mit einem 3:1 auf die Anzeigetafel.

In der 17. Minute eröffnete Ibrahima Konaté die Punktzahl für die Besucher mit einem Kreuz aus dem Eckstoß von Robertson, damit der 22-jährige Franzose mit einem starken Kopfball ins Tor von Vlachodimos kam.

Dieses erste Tor wäre der Auftakt und die Moral für später, über 34′ Sadio Mané, um das zweite Tor zu erzielen, nachdem Luis Díaz in einer Kopfunterstützung ihm den Ball vor dem gegenüberliegenden Tor hinterlassen hatte.

Nach 49 Minuten erzielte Darwin Núñez den Rabatt für Benfica nach einem Gegenangriff, der mit dem Streit eines Luftballs von Luis Díaz begann. Nach einem Defensivfehler von Konaté erzielte die portugiesische Mannschaft ein Tor.

Das dritte Tor hätte jedoch eine kolumbianische Unterschrift, nachdem Diaz einen Pass durchgesickert hatte, der ihn Benficas Torhüter gegenüberstellte, um sein Ziel 3 für Liverpool intelligent zu definieren.

Bei der Feier nähert sich die Kaffeemaschine der Tribüne und das Video fängt den Moment ein, in dem ein Benfica-Fan Diaz ein Objekt zuwirft, während er von seinen Teamkollegen umarmt wurde, nachdem er in der 87'-Minute 3:1 erzielt hatte, was Liverpools Sieg besiegelte. (siehe zweite 14 des Videos).

Es sei daran erinnert, dass Luis aus dem Spiel in Portugal mit Porto stammt, einer Mannschaft, in der er mit seiner Technik und seiner Torfähigkeit auffiel und dann zum englischen Fußball überging. Während seines Aufenthalts in Porto war er der Schlüssel, als er sechs Mal gegen Benfica antrat, auch weil das konkurrierende Publikum nicht vergaß, wann der Kolumbianer ihn in einem Supercup-Finale erzielte.

Glücklicherweise ist 'Lucho' Díaz nichts passiert, und der Moment blieb für viele fast unbemerkt. Er war erst nach der Aufnahme des Bildes relevant, das über die Feier von Díaz aufgenommen wurde.

LESEN SIE WEITER:

Das in der Regierung von Santos geschaffene Fenster zur schnellen Legalisierung der Bergbauaktivitäten könnte auf den Rat von fallen Bundesstaat