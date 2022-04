Ausnahmezustand in Lima und Callao: Beschränkungen und Zeitpläne für heute, Mittwoch, 6. April 2022

Vor einigen Wochen erklärte Innenminister Alfonso Chávarry zusammen mit anderen Behörden von Metropolitan Lima und Callao beide Regionen Perus im Ausnahmezustand. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Kriminalität für einen Zeitraum zu kontrollieren und zu reduzieren, in dem eine strenge Kontrolle über die Bevölkerung geregelt wird.

Ursprünglich sollte die am 3. Februar angekündigte Maßnahme nur 45 Tage lang in Kraft sein. Während dieser Zeit muss die Bevölkerung bestimmte in der politischen Verfassung festgelegte Maßnahmen einhalten von Peru. Die Exekutive beschloss jedoch, den Ausnahmezustand in Metropolitan Lima und Callao um weitere 45 Kalender zu verlängern Tage, die am 20. März durch das Oberste Dekret 025-2022-PCM beginnen.

Das oben genannte Dekret besagt, dass während des Zeitraums, in dem die von der Exekutive verabschiedete Maßnahme geregelt wird, bestimmte verfassungsmäßige Rechte ausgesetzt werden, wie in den Absätzen 9, 11, 12 und 24 von Artikel 2 unserer Verfassung festgelegt, wie das Recht auf Freiheit, Unverletzlichkeit des Hauses, Freiheit von Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit im Inland, unter anderem. Zu diesen ist es wichtig, die folgenden Informationen zu beachten.

RECHTE, DIE AUSGESETZT SIND

Recht auf Freiheit: Rechtssubjekte können sich an jeder Art von Aktivität beteiligen, die die Ausübung anderer Grundrechte als der Freiheit beinhaltet, solange sie nicht gegen die Normen verstoßen, aus denen sich die öffentliche Ordnung, gute Sitten und solche, die zwingend erforderlich sind, zusammensetzen.

Unverletzlichkeit des Wohnsitzes: Rechtssubjekte können jede andere Person daran hindern, ihr Haus zu betreten, um Ermittlungen, Durchsuchungen oder andere Gründe durchzuführen, wenn sie dies nicht genehmigen oder wenn Dritte keine gerichtliche Anordnung haben. Sie dürfen es jedoch nicht verhindern, im Falle eines Flagrante-Delikts oder einer sehr ernsten Gefahr seiner Ausübung.

Versammlungsfreiheit: Rechtssubjekte können sich ohne vorherige Ankündigung sowohl an privaten Orten als auch für die Öffentlichkeit zusammenschließen, versammeln oder versammeln, solange sie dies friedlich tun. Im Gegenteil, Treffen an öffentlichen Orten oder auf Straßen bedürfen einer Vorankündigung der Behörde, die sie nur aus nachgewiesenen Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit verbieten kann.

Durchgangsfreiheit innerhalb des Staatsgebiets: Die Rechtssubjekte können sich grundsätzlich innerhalb des Staatsgebiets, in dem sie ihren Wohnsitz haben, und auch außerhalb des Staatsgebiets, in dem sie ihren Wohnsitz haben, frei bewegen, was bedeutet, dass sie wählen können, wo sie leben möchten. Außer aus gesundheitlichen Gründen oder auf gerichtliche Anordnung oder in Anwendung des Ausländergesetzes.

WAS PASSIERT, WENN ICH EINGEGRIFFEN WERDE

Das Oberste Dekret enthält Einzelheiten zur Intervention der peruanischen Nationalpolizei und der Streitkräfte: Diese Intervention wird gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 1186, dem Gesetzesdekret zur Regelung der Anwendung von Gewalt durch die peruanische Nationalpolizei und dem Gesetzesdekret Nr. 1095 durchgeführt. Gesetzesdekret zur Festlegung von Regeln für die Anwendung und Anwendung von Gewalt durch die Streitkräfte im Inland und deren Vorschriften, genehmigt durch das Oberste Dekret Nr. 003-2020-DE.

Die Teilnahme der lokalen und regionalen Regierungen von Metropolitan Lima und der Verfassungsprovinz Callao wurde ebenfalls genehmigt, was im Rahmen der geltenden Vorschriften zur Sicherheit der Bürger erfolgt.

WAS IST EIN AUSNAHMEZUSTAND?

Dies ist eine Maßnahme, die gemäß der politischen Verfassung Perus vom Präsidenten der Republik mit Zustimmung des Ministerrates beschlossen werden kann und nur für einen bestimmten Zeitraum gelten darf. Je nachdem, wie die Behörden es glauben, kann es sich für das gesamte Staatsgebiet oder für einen einzelnen bestimmten Sektor bewerben.

Der Ausnahmezustand wird ausgerufen, wenn „eine Störung des Friedens oder der inneren Ordnung, eine Katastrophe oder schwerwiegende Umstände, die das Leben der Nation beeinträchtigen“, vorliegt. Artikel 137 der Verfassung besagt, dass diese Maßnahme 60 Tage nicht überschreiten darf. Wenn sie verlängert werden soll, ist ein neues Dekret erforderlich. „Im Ausnahmezustand übernehmen die Streitkräfte die Kontrolle über die interne Ordnung, wenn der Präsident der Republik dies vorsieht“. In diesem Fall ist es jedoch die für die Ordnung zuständige Polizei, die unterstützt wird von den Streitkräften. Das Dekret besagt, dass beide Institutionen ihr Verhalten auf der Grundlage der Dekrete regeln müssen, die ihre Handlungen in diesen Fällen regeln.

LESEN SIE WEITER