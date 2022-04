Zelensky sagte, dass Russland nicht in der Lage sein werde, die ganze Welt über die Entführung und Folter von Zivilisten in Bucha zu täuschen

Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat Russland beschuldigt, im Zusammenhang mit dem Massaker von Bucha „die Fakten verzerrt“ zu haben, und versichert, dass „sie nicht in der Lage sein werden, die ganze Welt zu täuschen“, da es „reichlich Beweise“ dafür gibt, dass russische Truppen Städte zerstören und entführen, foltern und Zivilisten töten.

„Die Zeit wird kommen, in der alle Russen die ganze Wahrheit darüber erfahren, wer ihrer Mitbürger getötet hat. Wer gab Befehle. Wer hat die Morde ignoriert „, betonte er in seiner üblichen Abendrede, so die offizielle Website der ukrainischen Präsidentschaft.

Zelensky erinnerte daran, dass in der Stadt Bucha mehr als 300 Menschen „getötet und gefoltert“ wurden. Eine Zahl, die laut dem ukrainischen Präsidenten „größer sein könnte“, wenn die gesamte Stadt gründlich überprüft wird. „Und das ist nur eine Stadt“, fügte er hinzu.

In diesem Zusammenhang sagte er, dass Moskau „bereits eine falsche Kampagne startet, um seine Schuld an den Massenmorden an Zivilisten in Mariupol zu verbergen“, also „werden sie versuchen, die Spuren ihrer Verbrechen zu verbergen“, was sie nicht getan haben, als sie Bucha verließen.

„Sie werden Dutzende von Interviews auf der Bühne führen, Aufnahmen neu auflegen und Menschen speziell töten, damit es so aussieht, als wären sie von jemand anderem getötet worden“, sagte er und fügte hinzu, dass „alle Anstrengungen unternommen werden, um das an diesen Verbrechen beteiligte russische Militär zu identifizieren“.

Un hombre en pie junto a las tumbas de varios civiles que, según los residentes locales, fueron asesinados por soldados rusos en Bucha

„Heutzutage werden Menschen nicht mehr hingerichtet. Aber alle Lügner an der Front und ihre Chefs in Moskau müssen sich daran erinnern: Das Ende ihres Lebens wird hinter Gittern liegen. Vielleicht „, betonte er und erinnerte sich an die Hinrichtung von Julius Streicher, einem der Ideologen des Nationalsozialismus.

Darüber hinaus hat Zelensky der internationalen Gemeinschaft und ihren Partnern und Verbündeten Vorwürfe gemacht, an früheren Verbrechen gezweifelt zu haben. „Warum hören wir jetzt von allen Führern der Welt Aussagen, die vor langer Zeit hätten abgegeben werden sollen, als alles völlig klar war?“ , kritisierte er.

Der ukrainische Präsident berichtete, dass die Räumung von Minen auf den Straßen der ukrainischen Städte begonnen hat und versichert, dass „in naher Zukunft“ die Wasser- und Stromversorgung wiederhergestellt wird.

Zelensky erinnerte sich auch an seine Rede im rumänischen Parlament und verwies auf die Rede, die er an diesem Dienstag auf dem Abgeordnetenkongress sowie im UN-Sicherheitsrat halten wird.

Seine online ausgestrahlte Rede wird eine der ersten nach dem Massaker von Bucha sein, bei dem nach dem Abzug der russischen Truppen Hunderte von Leichen gefunden wurden. Auf Ersuchen Kiews wird der Präsident der spanischen Regierung, Pedro Sánchez, ebenfalls kurz sprechen.

(Mit Informationen von Europa Press)

LESEN SIE WEITER: