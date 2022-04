„Waffe zur Destabilisierung zukünftiger Regierungen“: warum Claudio X Gonzápez nicht für den Widerruf von AMLO stimmen wird

CIUDAD DE MÉXICO, 20OCTUBRE2021.- Claudio X. González Guajardo, fundador de Sí por México; Gustavo de Hoyos Walter, empresario y co fundador de la iniciativa Sí por México; Beatriz Pagés Llergo Rebollar, vocera y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la activista Argelia Núñez, directora general de De Poder Inspira Poder, ofrecieron conferencia de prensa en la zona del Centro Histórico donde declararon que invitarán a Movimiento Ciudadano (MC) para consolidar la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD) de cara a los comicios próximos. Claudia X. expuso que su primer cometido de quitarle a Morena la mayoría calificada en San Lázaro fue cumplido, así como el triunfo de 10 alcaldías en las pasadas elecciones y que de haber tenido más tiempo podrían haber sido 13, declaró el también presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Der bevorstehende Widerruf des Mandats gegen Andrés Manuel López Obrador (AMLO) führte zu einer Kampagne von Mitgliedern der politischen Opposition, um ihre Unterstützer zu motivieren, nicht an der Bürgerkonsultation teilzunehmen.

So sind mehrere Videos, Fotos und Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken von Politikern, Analysten, Journalisten oder Zivilgesellschaft mit Argumenten dafür, nicht in die Kisten zu gehen.

Jetzt war Claudio X Gonzáez Guajardo an der Reihe, der sich in den letzten Jahren als einer der stärksten Gegner der Vierten Transformation hervorgetan hat, seine Entscheidung, in der nächsten Konsultation nicht zu wählen, bekannt zu geben.

In einem Video in sozialen Netzwerken berichtete er über ein Dutzend Hauptgründe, warum er nicht an den Umfragen teilnehmen werde, die am kommenden Sonntag, dem 10. April 2022, vom Nationalen Wahlinstitut (INE) im ganzen Land eingerichtet werden.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

Zunächst sagte er, er sei sich bewusst, dass AMLO gewählt wurde, um für eine sechsjährige Amtszeit zu regieren, die 2024 endet, nicht für dreieinhalb Jahre.

Darüber hinaus hielt er dies für „eine knifflige Manipulation“, da es sich von einer Bürgerkonsultation zum Widerruf des Mandats, wie im Gesetz angegeben, zu einer „offiziellen Ausübung der Ratifizierung im Widerspruch zu den Bestimmungen der Verfassung“ entwickelte.

In dieser Hinsicht erklärte er, dass „es der Präsident und seine Anhänger sind, die die Konsultation vorantreiben, nicht die Bürger und sie nutzen, um weiter zu polarisieren“.

In den folgenden Punkten teilte er mit, dass die Konsultation „uns davon ablenkt, die vielfältigen Krisen anzugehen, die uns betreffen“ und dass es eine Verschwendung ist, dass die vierte Transformation eher in „Impfstoffe, Behandlungen für krebskranke Kinder, Kindertagesstätten oder Schulen“ investieren sollte.

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Er bestand auch auf der jüngsten Haushaltskürzung des Ministeriums für Finanzen und öffentliche Kredite (SHCP) und des Kongresses für das INE, wo „Morenas Gesetzgeber dem INE nicht die Ressourcen gewährten, die sie angefordert hatten, um die Übung richtig zu feiern“, und betonte außerdem, dass „diese Ressourcen jetzt für Propaganda auf eine solche Weise illegal“.

Andererseits war er der Ansicht, dass „in dem entfernten Fall, dass die Konsultation bindend war und die Entscheidung darin bestand, das Mandat des Präsidenten zu widerrufen“, das Gesetz vorschreibt, dass der Interimspräsident vom Kongress vorgeschlagen wird, und da Morena die Mehrheit hat, wäre die Änderung nicht repräsentativ. „Wir wissen bereits, wer für Morena verantwortlich ist“, warnte er.

„Denn egal was passiert, Morena und der Präsident werden 2022 nicht die Macht verlassen“, sagte Claudio X. Gonzáez während eines Videos, das auf seinem offiziellen Twitter gepostet wurde.

Eines seiner stärksten Argumente gegen den Widerruf seines Mandats, insbesondere aber auch von Präsident Andrés Manuel López Obrador, da er versicherte, dass es sich um ein Instrument handelt, das er am Ende seiner Amtszeit als „Waffe zur Destabilisierung zukünftiger Regierungen“ einsetzen werde.

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Schließlich versicherte er, dass es wirklich nur eine Stimme gibt, die auf seine Ziele angerechnet wird, als das 4Q aus dem Nationalpalast herauszuholen: die der Bundes- und Präsidentschaftswahlen von 2024.

„Lassen Sie uns nicht verzweifeln, lassen Sie uns nicht in ihr Spiel fallen, und am 24. gehen sie mit der Stimme aller“, schloss der Geschäftsmann, der mehrere Tage lang mit Groschen und Anweisungen gegen den Präsidenten von Mexiko konfrontiert war.

Zu der Kritik und den Aufforderungen, nicht an den Wahlen teilzunehmen, gesellten sich auch Persönlichkeiten wie der ehemalige Präsident Vicente Fox Quesada, der ehemalige Beamte Javier Lozano, Moderator und Komiker Chumel Torres, Senatorin Kenia López Rabadán und Senator Germán Martínez.

LESEN SIE WEITER:

Der saure Kommentar, mit dem Chumel Torres den Widerruf des Mandats von AMLO mit denen Venezuelas verglichen hat